Masterchef yarışmacısının eşi ünlü çıktı!

Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosunda dahil olmak için mücadele eden Araz Aknam'ın özel hayatı hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Araz Aknam'ın, voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu öğrenildi.

Profesyonel olarak voleybol oynayan Ecem Alıcı, bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı forması da giymiş.

Ecem Alıcı şimdilerde ise Sarıyer Belediyespor takımında oynuyor.

Çift, haziran ayında dünyaevine girdi.

ARAZ AKNAM KİMDİR?

Araz Aghnami Aknam, MasterChef Türkiye'nin yedeklerden gelen 4. yarışmacısı olma başarısı gösterek ana kadroda yer alma hakkı kazanmıştır. MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır.

Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir.

İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Amerika'ya taşınmıştır. Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir.

Araz, az da olsa Almanca ve İspanyolca da bilmektedir. Araz Aknam boyu 1.99, kilosu ise 128'dir. MasterChef 2021 kadrosuna yedeklerden giren Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir.