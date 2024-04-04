Yağmur Sarnıç'tan Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar: Uyuşturucu madde satıp fuhuş ticareti yapıyor

Survivor All Star'da mücadele eden ve aldığı cezalarla sık sık adından söz ettiren Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce eşini arayarak "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarılarda bulunan Beria Özden, bu sefer de futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın hedefi oldu.

"YUNUS EMRE GİZLİ KAYITLARINDAN DOLAYI ZORLA EVLENDİ"

Yunus Emre Özden'in şantajla evlendiğini ileri sürerek Beria Özden'i hedef alan Yağmur Sarnıç, şu ifadeleri kullandı: "Şantaj yaparak evlendi çocukla. Yunus Emre mecbur kaldı da bununla evlenmek zorunda kaldı. Çünkü bu kadın insanları gizli kayıt altına alıp şantaj yapan biri. Yunus bana hepsini anlattı, bende kayıtları duyuruyor. 'Ne yapayım Yağmur hayatımı bitirdi mecbur kaldım, kurtulamıyorum. Beni gizlice çekmiş bana şantaj yapıyor' diye anlattı."

"FUHUŞ TİCARETİ VE ŞANTAJ YAPAN BİRİ"

"Bu kadın benim arkadaşımın evinde fuhuş yapan biriydi çok eski tanırım. Bana da yaptı şantaj ve beni aklınca Funda denen hasmıma satıyor. Ben acıdım bu sokakta kaldı bunu evime aldım. Bu kadına inanmayın yalancı, sahtekar, şantajcı, kayıtçıdır. Yunus bununla severek evlenmedi, bundan kurtulamıyor bu yapıştı adama şantaj yapıyor. Gizli videosunu çekmiş adamın. Yunus'un attığı kayıtlar bende mevcut ve vakti gelince hepsini mahkemeye vereceğim. Ayrıca bu kadın insanlara uyuşturucu madde temin ettiğine dair yazışmaları mevcuttur. Yunus masumdur bu kadın ona şantaj yapıyor. Onun üzerinden prim yaparak ünlü olma peşinde benim bunun fuhuş yaptığına ve temin ettiğine dair kanıtlarım ve tanıklarım var."

"YUNUS'UN MAĞDUR EDİLMESİNE YÜREĞİM DAYANMIYOR"

"Yunus Emre adamdır ve masum. Bu zamana kadar sustum, ses etmedim ama masum bir adamın bu denli yalancı, şantajcı bir kadın yüzünden mağdur edilmesine artık yüreğim dayanmadığı için bunları açıklamak istedim. Biraz daha beni zorlarsa kayıtları paylaşacağım."

"BERİA, YUNUS'A KIZ AYARLIYORDU"

"Beria denilen Diyarbakırlı namus abidesi olarak kendini kamuoyuna tanıtan, Hristiyan'ım diye gezen ama sıkışınca Allah kitap diyen bu dinsiz ve mağduru oynayan bu dilber beni şuan WhatsApp üzerinden arayarak sesli ve yazılı tehdit ederek beni susturabileceğini sanıyor. Paylaşımı silmemi istiyor sizce bende geri vites var mı? Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Ben belge ve kayıt olmadan asla konuşmam kimseye de iftira atmam. Bu Beria, Yunus'a kız ayarlayıp birlikte grup yapıyorlardı yani zaten kendisi kocam kocam dediği adama karı ayarlayan ve birlikte grup yapan bir p....enk ve uyuşturucu satıcısıdır. Bende her şey kayıtlı, halk senin ne b.k olduğunu görecek senin maskeni düşüreceğim çok yanlış kişiye çattın sen."

YUNUS EMRE'NİN YARIÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI

Daha sonra Yunus Emre'nin 25 Nisan 2023 tarihinde evinde yarı çıplak verdiği pozu yayınlayan Sarnıç, "Bak bebeğim burası benim evim. Sarı civciv bayramımı kutlamaya gelmişti. O gün sen ne b.. olduğunu bana çok güzel anlattı garibim. Bu çocuğu bitirmene izin vermeyeceğim ama ben seni bitireceğim. Hadi devam et ben de tek tek senin söylediklerini ispatlayayım. Var mısın, ben varım hodri meydan. İstersen fotoğrafın rengi biraz aç arkadaki kim anlarsın" dedi.

BERİA ÖZDEN'DEN CEVAP: ORTALIP KARIŞTIRIP PRİM YAPMAYA ÇALIŞAN KİŞİYLE UĞRAŞACAĞIM

Yağmur Sarnıç'ın paylaşımlarına cevap veren Beria Özden ise şu ifadeleri kullandı: "İftira edenin hiç bir yerde yeri yoktur. Ortalık karıştırıp prim yapmaya çalışan kişi ile isteğiniz üzere uğraşacağım çünkü herkesi mağdur edip edip tehditler edip artık kenara çekilemeyecek. Bir gün öyle birine denk gelir ki sonuçları kötü olur. Bir biz kalmıştık her gün birine sallayan biri ve hakkımdaki haberleri zaten her şeyi açıklıyor."

"SÖYLEDİĞİ HER ŞEY HAYAL ÜRÜNÜ"

"Kocasını öldürtmek için kiralık katil gibi sevgili yapan, ar damarı olmayan, çocuklarına iftira eden döven sapkın rezalet ötesi bir kadın düşünün. Yardıma ihtiyacım var diye ağlayan çocuklarımı göremiyorum diye serum takılıp çocuklarına bakmasına bir günlük yardım ettim kendi köpeğini gözümün önünde önce dövdü buna tepki verdim sonra çocuklarını şantaj malzemesi olarak kullandı. Dosyaları sınırsız limitlerini tüketmiş bir kadın eski eşi ve avukatına yalancı şahit arıyordu her yerde ben olmadım benim üstüme çok geldi. Söylediği her şey hayal ürünüdür kimseye boyun eğmem."

"ACİZ BİR ZAVALLISIN"

"Şahit olmadığım için eşime yazıp iftiralar etti görüştüğünü söyledi ama öyle bir görüşme olmamıştı ve onun karşısında bildiği biri yok. Çocuk kaçırmadan zarar verdiği arkadaşları var ben yalan yere şahit olmam çünkü nafaka alacaktı hala içine oturmuş. Senin eline kimseyi düşürmesin sen bir kadın olamazsın hayatın yalan her gün kadınları kocaları üzerinden sevgilileri üzerinden tehditler savurup görüşmeye çalışan aciz iflah olmaz gözü sadece parada kaos da olan zavallısın."

"ALLAH BELANI VERSİN"

"Karakolda yerlere kendini attığında da benimle uğraşmıştın herkes seninle sorun mu yaşıyor sen mi bela oluyorsun. O kadar kişinin hayatını mahvettin ki yerin hiçbir dünya da yok. Allah senin belanı ayrıca kendi yanından versin. Önce kendisini araştırın sonradan gelin paylaşın. Bu iftiralara fırsat verenlerde bu kadın kadar suçludur. Muhatap olmadığım için bela olmaya çalışan biridir avukatım itina ile ilgilenecektir."