Vefat eden Civan Canova için tören düzenleniyor! Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına boğuldu

Çiçek Taksi, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Paramparça, Karadayı, Atiye ve son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Türk sinemasının usta oyuncusu Civan Canova, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 67 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

ÇELENKTEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Civan Canova için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da düzenleniyor. Canova'nın naaşı saat 11.00'de sahneye getirildi. Ailesinin tabutuna yanına koydurduğu "Kalbin kalbimizde, elin elimizde... Daima ve sonsuza kadar" yazılı çelenk ise görenleri duygulandırdı.

ÜÇ KURUŞ EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

Sayısız film ve dizide rol alan Civan Canova'nın son dizisi Üç Kuruş'un oyuncu kadrosu da törende hazır bulundu. Oldukça üzgün olduğu görülen ve gözyaşlarına hakim olamayan Nesrin Cavadzade, törene beyaz çiçeklerle katıldı.

METİN BELGİN: YÜREĞİMİZE BU ACIYI KOYUP GİTMEYECEKTİN

Törende konuşma yapan usta oyuncu Metin Belgin, gözyaşları içinde şunları söyledi: "'Canım kardeşim, biraderim' 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize… Bunu bize yapmayacaktın. Sen o kadar ince, yüreği o kadar sevgi dolu bir insandı ki bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader… Hiçbir zaman birbirimize kötü bir söz söylemedik, sen her şeyi içine atardın yine içine attın galiba… Bir tek şey söyleyeceğim sana, şu Korona günlerinde üç ay beraber yaşadık birbirimize hiç kötü söz söylemedik, sen eline fırçanı aldın güzel resimler yaptın… Seni hiçbir zaman yüreğimizden çıkarmayacağız, hep bizimle olacaksın, nur içinde uyu."

DEMİRCAN: ÇOK YÖNLÜ VE YETENEKLİ BİR SANATÇIYDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise konuşmasında"Hepimizin başı sağ olsun. Böylesi acılı günlerde elimizden gelen onları hayırla anlatmak, anmak. Çünkü acımız anca böyle hafifliyor, bir vazifemiz daha var onları yaptıklarıyla yaşatmak. Civan Canova kendinden sonra gelen kuşakları çok etkilemiş, sahnede beyazperde ve televizyonda önemli işler yapmış, en önemlisi seyirciyle bağı sağlam tutmuş, karşılığında da çok sevilmiş takdir görmüş bir sanatçı ona veda ediyoruz. Çok yönlü ve çok yetenekli bir sanatçıydı. Aktörlüğünün yanında usta bir yazar, yönetmen ve ressamdı aynı zamanda. Arkadaş filmiyle başladığı sanat yolculuğu Çiçek Taksi gibi klasikleşmiş rolleri hala hafızamızda, bir de azımsanamayacak yetkinlikteki ressamlığı var. Ona veda ederken Cemil Meriç'in şu sözlerini paylaşıyorum. 'Sanatçının tek vazifesi vardır bence: insanları birbirine sevdirmek, iki insanı veya iki milyar insanı. Sanat, bir heyecan seyyalesiyle kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür.'"

67 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, törenin ardından öğlen namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

2 HAFTA ÖNCE HASTA YATAĞINDAN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

İki hafta önce hastane odasında bir video çeken Civan Canova, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek şunları söylemişti: "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.

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