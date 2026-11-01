Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mayon Yanardağı patladı, Albay'da 1.400'den fazla kişi tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mayon Yanardağı patladı, Albay'da 1.400'den fazla kişi tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in kuzeyindeki Albay eyaletinde Mayon Yanardağı'nın orta şiddette patlamasıyla 1.400'den fazla kişi tahliye edildi. 6 kilometrelik daimi tehlike bölgesinde yaşayanlar güvenli bölgelere nakledilirken polis bölgeye girişleri yasakladı.

MANİLA, 1 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in kuzeyindeki Albay eyaletinde Mayon Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle 1.400'den fazla kişi tahliye edildi.

Yanardağ çevresindeki 6 kilometrelik daimi tehlike bölgesinde yaşayanlar, patlamanın ardından güvenli bölgelere nakledildi. Filipinler Ulusal Polisi, olası riskler nedeniyle tehlike bölgesine girişleri yasakladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü cuma günkü açıklamasında, Mayon Yanardağı'nın yerel saatle 11.53 sularında orta şiddette bir patlamayla faaliyete geçtiğini bildirmişti. Kraterin 3.000 metre üzerine yükselen bir duman ve kül bulutuna sebep olan patlamanın ardından enstitü, en yükseği 5 olan alarm seviyesini 2'den 3'e çıkarmıştı.

Kusursuz koni şekliyle bilinen Mayon, Filipinler'in en aktif yanardağlarından biri. Mayon'da, daha önce de toplu tahliyelere yol açan çok sayıda patlama meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

27 yaşındaki Türk milyardere hapis cezası
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı

İki teknik adamla acil görüşme gerçekleştirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da Lazları çok sevdiği için adını mahkeme kararıyla Temel Reis yaptı! Eserleri Avrupa'ya gidiyor

Lazları öyle sevdi ki adını değiştirdi! Herkes Trabzonlu sanıyor
Fransa'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı

Görüntüler Avrupa'nın kalbinden! Gece yarısı mağazalar talan edildi
Eskişehir’de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

Yürekleri ısıtan görüntü!
Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi

Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi
Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber

Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden kahreden haber
Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş

Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş
Almanya'da pahalılık protestoları şiddete döndü! Frankfurt'ta silah dükkanı dahil çok sayıda dükkan yağmalandı

Protestolar yağmaya döndü! Silah dükkanının bile camları kırıldı