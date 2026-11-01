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Banyas rafinerisine planlanan terör eyleminin püskürtüldüğü bildirildi

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Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir istihbarat kaynağı, Tartus'a bağlı Banyas ilçesindeki petrol rafinerisine yönelik planlanan terör eyleminin püskürtüldüğünü açıkladı. Haberde başka detaya yer verilmedi.

Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki petrol rafinerisini hedef alan terör saldırısı girişiminin engellendiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir istihbarat kaynağı, Banyas rafinerisine yönelik planlanan terör eyleminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Ülkede ham petrolün işlendiği iki ana rafineriden biri Tartus'a bağlı Banyas'ta, diğeri ise Humus'ta yer alıyor.

Suriye'de yılın ilk yarısında Şam, Deyrizor ve Haseke'de sabotaj eylemleri düzenlenmiş, petrol hatları ve elektrik üretim santralleri hedef alınmıştı.

Kaynak: AA
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