Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı - Haberler

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Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dün akşam gerçekleşen ELLE Style Awards 2022'de yılın en iyi stilleri ödüllendirdi. Şıklık yarışının yaşandığı gecede ünlü isimler sahneye çıkarak ödüllerini aldı.

ELLE Style Awards, dün akşam sekizinci kez en iyi stilleri ödüllendirdi. Gecede Pınar Deniz, Hande Erçel, Edis, Boran Kuzum, Gülşen ve Serenay Sarıkaya gibi isimler ödüllerin sahibi oldu.

M.A.C Cosmetics ve ELLE dergisi, bu özel gecede; moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında stiliyle ilham veren, fark yaratan, renklerini gösteren isimleri kutladı.

Pınar Deniz

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Boran Kuzum

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Edis

Haluk Akakçe

Gülşen

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Zehra Güneş

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Hande Erçel

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Bige Önal

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Ece-Esin Bıçak

Serenay Sarıkaya & BVLGARI

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Lamia Aydın X Esra Gülmen

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Raisa Vanessa

Ceylin Türkkan Bilge

Aslı Filinta

Yasemin Ögün

Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

Kulüp

Burcu Karademir

Önder Tiryaki

Ece Birsen

Ece Şirin

Kalben

Ecem Altan
Ecem Altan
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