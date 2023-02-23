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Ünlü isimlerden "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı. Kampanyaya Gülşen, Pınar Deniz, Meltem Cumbul, Armağan Çağlayan, Sıla, Mert Fırat ve Hakan Altun gibi ünlü isimlerden destek geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, önceki akşam iki depremle daha sarsıldı. İzmir Belediyesi de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı.

Dün akşam Halk TV'de yayınlanan yardım gecesi yaklaşık 6 saat sürdü. Programın başında kampanyayla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "28 bin 466 ailemizin barınma ihtiyacı var. Burada 100'ün üzerinde arkadaşımız gönüllülerle beraber 40'ın üzerinde hatta bu yardımları, dayanışmaya girmek isteyen vatandaşı dinliyor olacak. Buradaki konuklarımız onları aktaracaklar. Özetle, bu akşam bu rakamı eksiltmeye, sıfıra indirmeye gayret edeceğiz" dedi. Twitter hesabından toplanan bağış miktarını açıklayan Soyer, "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

Anlamlı geceye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Canlı yayına bağlanan birçok ünlü isim, depremzedeler için kira desteğinden bulundu.

120 Bin TL

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

100 Bin TL

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

1 Milyon TL

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

40 Bin Dolar

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

Bir konserinin tüm geliri

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

5 aileye 1 yıllık eşyalı daire desteği

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

10 aileye kira desteği

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

50 Bin TL

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

500 Bin TL

12 aileye 1 yıllık kira desteği

Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ecem Altan
Ecem Altan
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Pınar Deniz Mert Fırat Gülşen Magazin Güncel Haberler

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