Ünlü isimlerden 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek! İşte yapılan bağışlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı. Kampanyaya Gülşen, Pınar Deniz, Meltem Cumbul, Armağan Çağlayan, Sıla, Mert Fırat ve Hakan Altun gibi ünlü isimlerden destek geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, önceki akşam iki depremle daha sarsıldı. İzmir Belediyesi de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı.

330 MİLYON TL TOPLANDI

Dün akşam Halk TV'de yayınlanan yardım gecesi yaklaşık 6 saat sürdü. Programın başında kampanyayla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "28 bin 466 ailemizin barınma ihtiyacı var. Burada 100'ün üzerinde arkadaşımız gönüllülerle beraber 40'ın üzerinde hatta bu yardımları, dayanışmaya girmek isteyen vatandaşı dinliyor olacak. Buradaki konuklarımız onları aktaracaklar. Özetle, bu akşam bu rakamı eksiltmeye, sıfıra indirmeye gayret edeceğiz" dedi. Twitter hesabından toplanan bağış miktarını açıklayan Soyer, "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI

Anlamlı geceye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Canlı yayına bağlanan birçok ünlü isim, depremzedeler için kira desteğinden bulundu.

İşte ünlü isimlerin bağışları...

GÜLŞEN

120 Bin TL

PINAR DENİZ

100 Bin TL

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

1 Milyon TL

MELTEM CUMBUL

40 Bin Dolar

SILA GENÇOĞLU

Bir konserinin tüm geliri

HAKAN ALTUN

5 aileye 1 yıllık eşyalı daire desteği

MERT FIRAT

10 aileye kira desteği

EROL EVGİN

50 Bin TL

METİN AKPINAR

500 Bin TL

YILDIZ TİLBE

12 aileye 1 yıllık kira desteği