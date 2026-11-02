Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı

Işın Karaca, verdiği 75 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, zayıflama sürecinde uyguladığı beslenme düzenini ve açlıkla mücadele etmek için başvurduğu ilginç yöntemi açıkladı.

130 KİLODAN 55 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından doktor kontrolünde uyguladığı diyetle yaklaşık 75 kilo verdi. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan sanatçı, uzun süren zayıflama yolculuğunun sonunda 55-57 kilo bandına geriledi. Geçirdiği değişimle dikkat çeken Karaca'nın yüz hatları belirginleşirken elmacık kemikleri de daha görünür hale geldi. Yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşırtan ünlü şarkıcı, kilo verme sürecinin perde arkasını da anlattı.

ACIKTIĞINDA YAPTIĞI ŞEY HERKESİ ŞAŞIRTTI

Zayıflama sürecinde açlık hissiyle nasıl mücadele ettiğini anlatan Işın Karaca, oldukça dikkat çekici bir yöntemden söz etti. Ünlü şarkıcı, çok acıktığı anlarda yemek yeme isteğini bastırmak için dişlerini fırçaladığını söyledi. 130 kiloyken şöhrete kavuştuğunu hatırlatan Karaca, kilo vermeye ilişkin açıklamasında "Yemeyince zayıflıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Sanatçının anlattığı bu yöntem, zayıflama sürecinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Ancak Karaca, uyguladığı beslenme programının kişisel sağlık durumuna göre hazırlandığını ve herkes için uygun olmadığını özellikle vurguladı.

36 BEDEN KIYAFETLER ALIP KENDİNİ MOTİVE ETTİ

Işın Karaca'nın zayıflama sürecindeki tek dikkat çekici yöntemi beslenme alışkanlıkları olmadı. Ünlü şarkıcı, hedeflediği kiloya ulaşmak için kendisini farklı yollarla motive ettiğini de anlattı. Henüz kilo verme aşamasındayken 36 beden kıyafetler ve küçük numara ayakkabılar satın alan Karaca, bunları zayıflama hedefinin bir parçası olarak gördü. Kendisine belirli hedefler koyduğunu ifade eden sanatçı, bu süreçte hem doktor kontrolündeki beslenme programını sürdürdü hem de hedeflediği görünüme ulaşmaya odaklandı.

HAFTANIN 5 GÜNÜ TEK ÖĞÜN BESLENDİ

Ünlü şarkıcı, kilo verme sürecinde uyguladığı beslenme düzeninin ayrıntılarını da açıkladı. Haftanın iki günü iki öğün, diğer beş günü ise tek öğün beslendiğini belirten Karaca, iki öğün tükettiği günlerde sabah veya ilk öğününü yoğurt ya da muzla geçiştirdiğini söyledi. Akşam saatlerinde ise normal yemeğini yediğini anlatan sanatçı, bu programı doktor kontrolünde uyguladığının altını çizdi.

Kaynak: Haberler.com