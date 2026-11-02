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Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar

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Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ablası Serpil Bahçeli, Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bahçeli ailesinin acısını paylaşmak isteyen vatandaşlar, Esenevler Mahallesi’nde Devlet Bey Konağı’nın yanına kurulan taziye çadırına geldi. Taziye ziyaretlerinde büyük yoğunluk yaşandı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli, Osmaniye'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık içindeki aile mezarlığında toprağa verildi.
  • Serpil Bahçeli için Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, Devlet Bey Konağı'nın yanına taziye çadırı kuruldu.
  • Cenaze törenine ve taziye ziyaretlerine katılan yakınları ve vatandaşlar, Bahçeli ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ablası Serpil Bahçeli, Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verildi. 

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Serpil Bahçeli için Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, Devlet Bey Konağı’nın yanına taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan vatandaşlar, Bahçeli ailesini yalnız bırakmadı.

SERPİL BAHÇELİ, AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ablası Serpil Bahçeli’nin cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Merhumenin naaşı, Osmaniye Asri Mezarlığı içerisindeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılanlar, dualarla Serpil Bahçeli’ye veda ederken Devlet Bahçeli ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

TAZİYE ÇADIRI DEVLET BEY KONAĞI'NIN YANINA KURULDU

Serpil Bahçeli’nin vefatının ardından aile için taziye çadırı kuruldu. Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde, Devlet Bey Konağı’nın yanındaki taziye çadırına gelen yakınları, dostları ve vatandaşlar Bahçeli ailesinin acısını paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde Bahçeli Aile Mezarlığı’nın girişinde ve çevresinde hareketlilik yaşandığı görüldü. Taziye ziyaretlerinde vatandaşlar, Devlet Bahçeli ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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