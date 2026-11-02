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7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, Alanyaspor kalesine gol yağdırdı

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7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, Alanyaspor kalesine gol yağdırdı
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Süper Lig'in 10. hafta maçında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenerek 7 maç aradan sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Taraftarının önünde etkili bir oyun sergileyen Gençlerbirliği, rakibini 5-0’lık net bir skorla mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

5 GOLLÜ DEV ZAFER

Maça hızlı başlayan Gençlerbirliği, 1. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Kırmızı-siyahlıların diğer golleri Franco Tongya, 66 ve 78. dakikada Tiago Gouveia, 68. dakikada Pedro Mendes kaydetti. 

7 MAÇLIK HASRETİ BTTİ

Süper Lig'de uzun süredir galibiyete hasret olan Gençlerbirliği, bu sonuçla birlikte 7 maç aradan sonra ilk kez sahadan 3 puanla ayrıldı ve 11 puana yükseldi. Corendon Alanyaspor ise 12 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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