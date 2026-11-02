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Amna Baloch, Ankara'da ilk kadın Pakistan büyükelçisi olarak göreve başladı

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30 yılı aşkın diplomatik tecrübeye sahip Büyükelçi Amna Baloch, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği görevine başladı. Baloch, Pakistan tarihinde Ankara'da büyükelçi olarak görev yapan ilk kadın diplomat oldu ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği görevine atanan 30 yılı aşkın diplomatik tecrübeye sahip Büyükelçi Amna Baloch görevine başladı. Baloch, Pakistan tarihinde Ankara'da büyükelçi olarak görev yapan ilk kadın diplomat oldu.

Pakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Amna Baloch'un 1991 yılında Pakistan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Dışişleri Hizmetleri'ne katıldığı ve Tarih ile İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans derecelerine sahip olduğu bildirildi. Diplomatik kariyeri boyunca Kopenhag ve Kolombo'daki Pakistan temsilciliklerinde görev yapan Baloch, Çin'in Çengdu kentinde başkonsolos olarak da görev aldı. Baloch, 2019-2023 yılları arasında Malezya Yüksek Komiseri, 2023-2024 yıllarında ise Belçika Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bu görevlerinin ardından Pakistan'ın 33. Dışişleri Bakanı olarak atanan Baloch, iki yıl boyunca ülkesinin dış politikasına yön veren diplomatik çalışmalara liderlik etti. Baloch'un Marka-e-Haq sürecindeki liderliği dolayısıyla ülke çapında takdir topladığı, 2025 yılı Bağımsızlık Günü kapsamında diplomatik liderliği nedeniyle Pakistan Başbakanı tarafından Sitara-i-Imtiaz nişanına layık görüldüğü belirtildi.

Yeni görevinde Pakistan ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Baloch'un ortak tarih, karşılıklı güven ve dayanışma temelinde iki ülke arasındaki çok boyutlu iş birliğini daha da ileriye taşımayı amaçladığı kaydedildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar'ın Baloch'un diplomatik hizmetlerini takdir ederek, yeni görevinde başarılar dilediği bildirildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari'nin de Baloch'u tebrik ederek, Dışişleri Bakanlığı dönemindeki çalışmalarını takdir ettiği ve Pakistan-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Büyükelçi Amna Baloch, kendisine verilen önemli görevden dolayı Pakistan Başbakanına teşekkür ederek, görevini özveri, dürüstlük ve kararlılıkla yürüteceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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