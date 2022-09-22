ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

İran'da başörtüsü yasağına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından darbedildikten üç gün sonra ölen Mahsa Amini için ünlü isimler sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülmesine isyan dinmiyor.

Hem İran'da hem de diğer ülkelerdeki protesto gösterileri sürüyor.

Dün de İstanbul, İzmir ve Adana'daki kadınlar cinayeti protesto etti.

Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Mahsa Amini için paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları…

Demet Sağıroğlu: Saçı açık diye öldürülen Mahsa'nın ardından İran'da kadın ve erkekler yobazlara karşı birleşti. Yaşasın Özgürlük! Yaşasın laiklik!

Aylin Aslım: En çok ezdiğiniz kadınlar işte böyle getirecek sonunuzu. Boşuna değil bizden korkunuz.

Ahmet Ümit: Karanlığa, zorbalığa, gericiliğe karşı direnen İranlı kadınlara bin selam olsun.

Kalben: Mahsa Amini her yerde senin saçların var.

Nilgün Belgün: Dünyayı kadınlar kurtaracak buna eminim.

Mert Fırat: Davasında haklı insanlar er ya da geç her daim kazanırlar. Onlarca halk tek vücut onun için direniyor.

SELDA BAĞCAN

NURGÜL YEŞİLÇAY

SILA GENÇOĞLU