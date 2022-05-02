Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı - Haberler

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Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz senen koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evinde geçiren ünlü isimler, bu sene aileleriyle bir araya geldi. Bayramı ailelerinin yanında geçiren birçok oyuncu ve şarkıcı, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ocak ayında eşini kaybeden Ece Erken ise paylaşımında "Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" diyerek herkesi üzüntüsünü dile getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçiren ünlü isimler, yasakların kalkmasıyla eski bayram kutlamalarına geri döndü. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çoğu ünlü isim de aileleriyle verdikleri pozları paylaştı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan ve süreçte suçluların bulunması için sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Erken, Ramazan Bayramı'nı ailesiyle geçirdi. Acısı dinmeyen ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşini anmayı ihmal etmedi. Ailesiyle fotoğraflarını paylaşan Erken, "Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim."

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Şeker tadında bayramlar"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"İyi bayramlar. Sağlıkla, huzurla, sevgi ve saygıyla nice bayramlara."

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Ailemle beraber herkese iyi bayramlar diliyorum"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"İyi bayramlar…"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Sağlık, huzur, bereketle nice bayramlara. Sevdiklerimiz eksilmesin, sevenlerimiz eksilmesin… İyi bayramlar."

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Şakrak bayramlar dileriz."

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Mutlu Bayramlar"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Herkese şeker tadında bayram dilerim"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"İyi bayramlar"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"İyi bayramlar"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle huzurlu, sağlıklı mutlu bayramlar dileriz"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Mutlu bayramlar"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Neşeli bayramlar"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram dilerim Ramazan bayramımız mübarek olsun."

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice Bayramlara. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun."

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

"İyi bayramlar"

Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ramazan Bayramı, Ece Erken, Instagram, Magazin, Haberler

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