Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçiren ünlü isimler, yasakların kalkmasıyla eski bayram kutlamalarına geri döndü. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çoğu ünlü isim de aileleriyle verdikleri pozları paylaştı.

ECE ERKEN: BİZİ EKSİK BIRAKANLARI ALLAH'A EMANET EDİYORUM

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan ve süreçte suçluların bulunması için sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Erken, Ramazan Bayramı'nı ailesiyle geçirdi. Acısı dinmeyen ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşini anmayı ihmal etmedi. Ailesiyle fotoğraflarını paylaşan Erken, "Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı paylaşımları...

MERVE ÖZBEY

"Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim."

OKTAY KAYNARCA

"Şeker tadında bayramlar"

BÜŞRA PEKİN

"İyi bayramlar. Sağlıkla, huzurla, sevgi ve saygıyla nice bayramlara."

İZZET YILDIZHAN

"Ailemle beraber herkese iyi bayramlar diliyorum"

NUR FETTAHOĞLU

"İyi bayramlar…"

BERKAY ŞAHİN

"Sağlık, huzur, bereketle nice bayramlara. Sevdiklerimiz eksilmesin, sevenlerimiz eksilmesin… İyi bayramlar."

BÜLENT ŞAKRAK

"Şakrak bayramlar dileriz."

MÜGE BOZ

"Mutlu Bayramlar"

ÖZGE ULUSOY

"Herkese şeker tadında bayram dilerim"

NEBAHAT ÇEHRE

"İyi bayramlar"

BURÇİN TERZİOĞLU

"İyi bayramlar"

BUSE TERİM

"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle huzurlu, sağlıklı mutlu bayramlar dileriz"

ÇAĞLA ŞIKEL

"Mutlu bayramlar"

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Neşeli bayramlar"

ZUHAL TOPAL

"Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram dilerim Ramazan bayramımız mübarek olsun."

CÜNEYT ARKIN

"Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice Bayramlara. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun."

DEMET AKBAĞ

"İyi bayramlar"