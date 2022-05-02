Ünlü isimler Ramazan Bayramı'nı aileleriyle kutladı! Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı
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Geçtiğimiz senen koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evinde geçiren ünlü isimler, bu sene aileleriyle bir araya geldi. Bayramı ailelerinin yanında geçiren birçok oyuncu ve şarkıcı, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ocak ayında eşini kaybeden Ece Erken ise paylaşımında "Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" diyerek herkesi üzüntüsünü dile getirdi.
Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçiren ünlü isimler, yasakların kalkmasıyla eski bayram kutlamalarına geri döndü. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çoğu ünlü isim de aileleriyle verdikleri pozları paylaştı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan ve süreçte suçluların bulunması için sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Erken, Ramazan Bayramı'nı ailesiyle geçirdi. Acısı dinmeyen ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşini anmayı ihmal etmedi. Ailesiyle fotoğraflarını paylaşan Erken, "Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim."
"Şeker tadında bayramlar"
"İyi bayramlar. Sağlıkla, huzurla, sevgi ve saygıyla nice bayramlara."
"Ailemle beraber herkese iyi bayramlar diliyorum"
"İyi bayramlar…"
"Sağlık, huzur, bereketle nice bayramlara. Sevdiklerimiz eksilmesin, sevenlerimiz eksilmesin… İyi bayramlar."
"Şakrak bayramlar dileriz."
"Mutlu Bayramlar"
"Herkese şeker tadında bayram dilerim"
"İyi bayramlar"
"İyi bayramlar"
"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle huzurlu, sağlıklı mutlu bayramlar dileriz"
"Mutlu bayramlar"
"Neşeli bayramlar"
"Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram dilerim Ramazan bayramımız mübarek olsun."
"Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice Bayramlara. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun."
"İyi bayramlar"