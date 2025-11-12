Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye dönmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştü. Yüreklere ateş düşüren kazada 20 askerimiz şehit oldu. Henüz nedeni belirlenemeyen kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Şehit haberleri kısa sürede tüm Türkiye'de yankı bulurken, ülke genelinde derin bir üzüntü yaşandı.Ünlü isimler, şehit askerlerimiz için sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.

DEMET AKBAĞ

TARKAN

DEMET ÖZDEMİR

ACUN ILICALI

HADİSE

ALİŞAN

DEMET AKALIN

SİNEM KOBAL

BENSU SORAL

