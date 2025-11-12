Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları
Türkiye, Gürcistan sınırında meydana gelen askeri uçak kazasıyla derin bir yasa büründü. Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye dönüş için havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haberin ardından sanat dünyasından birçok ünlü isim, sosyal medyada duygusal taziye mesajları paylaştı.
- Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
- Kazada 20 asker şehit oldu.
- Milli Savunma Bakanlığı kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye dönmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştü. Yüreklere ateş düşüren kazada 20 askerimiz şehit oldu. Henüz nedeni belirlenemeyen kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Şehit haberleri kısa sürede tüm Türkiye'de yankı bulurken, ülke genelinde derin bir üzüntü yaşandı.Ünlü isimler, şehit askerlerimiz için sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.
DEMET AKBAĞ
TARKAN