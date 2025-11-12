Haberler

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

Güncelleme:
Türkiye, Gürcistan sınırında meydana gelen askeri uçak kazasıyla derin bir yasa büründü. Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye dönüş için havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haberin ardından sanat dünyasından birçok ünlü isim, sosyal medyada duygusal taziye mesajları paylaştı.

  • Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
  • Kazada 20 asker şehit oldu.
  • Milli Savunma Bakanlığı kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye dönmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştü. Yüreklere ateş düşüren kazada 20 askerimiz şehit oldu. Henüz nedeni belirlenemeyen kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Şehit haberleri kısa sürede tüm Türkiye'de yankı bulurken, ülke genelinde derin bir üzüntü yaşandı.Ünlü isimler, şehit askerlerimiz için sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.

DEMET AKBAĞ

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

TARKAN

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

DEMET ÖZDEMİR

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

ACUN ILICALI

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

HADİSE

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

DEMET AKBAĞ

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

ALİŞAN

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

DEMET AKALIN

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

SİNEM KOBAL

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

BENSU SORAL

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

BLOK3

Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
