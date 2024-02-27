Tolga Savacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

1980'li yıllarda Yeşilçam'a damga vurmuş isimlerden biri haline gelen ünlü oyuncu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kameralardan uzak sakin bir hayat yaşayan Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Savacı'nın vefat haberinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

NERMİN BEZMEN: YÜREĞİM KAYNIYOR

Tolga Savacı'nın ölüm haberini veren eşi Nermin Bezmen "Yüreğim kaynıyor! Kaybettim dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella... Canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı acımızı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü isimlerin Tolga Savacı paylaşımları...

BERNA LAÇİN

"Tolga Savacı vefat etmiş çok üzüldüm çok, ne erken bir kayıp. İlk gençliğimizin en yakışıklısıydı belki de… Tam 30 sene önce benim ilk yıllarımda çalışmıştık. Çok da kibar bir beyefendi idi. Hayat böyle bir varmış bir yok ? Nermin Bezmen'e de büyük sabır dilerim."

MESUT YAR

"Çok üzgünüm. Nur içinde yat Tolga Savacı"

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Ah canım güzel adam… Ruhun şâd olsun. Huzur içinde uyu… Ne zarifti, ne kibardı. Birlikte Yeşil Bir Dünya filminde oynamıştık. Eşi sevgili Nermin Bezmen'e, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dilerim…"

HÜLYA AVŞAR

"Çok üzgünüm"

ZÜLFÜ LİVANELİ

"Tolga'nın kaybı bizi çok sarstı. Huzurla uyusun."

YEŞİM SALKIM

"Benim eski arkadaşım nasıl üzüldüm. Suadiye yılları hepimiz gençtik ama çok erken oldu huzurla uyu dünya güzeli adam. Allah ailene sevgili Sibel Savacı'ya eşi Nermin Bezmen ve evladına tüm sevenlerine sabır versin Tolga Savacı."

CEM DAVRAN

"Çok üzücü bir haber, uzun yıllar önce bir filminde sesi olmuştum, çok gençtik, hayat çok acayip, huzur içinde uyusun."

BARBAROS ŞANSAL

"Özleneceksin Tolga Savacı"

İZZET ÇAPA

"İnanamıyorum… Vallahi inanamıyorum… Dünyanın en beyefendi, en zarif adamlarından biriydi. Tolga Savacı'yı henüz 60 yaşında kaybetmişiz… Çok erken be Tolga… Çok çok erken. Başımız sağ olsun."

ZAFER ALGÖZ

"Tolga Savacı'yı kaybettik…Sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

BANU ALKAN

"Seviyorum filminden görüntüler. Tolgacığım nurlu içinde uyu sınamanın büyük kaybı acımız çok büyük."

GÜLBEN ERGEN

"Hiç tanışmadan bilirsin iyidir o insan. Sanki yakınındır, bilirsin, hissedersin yüzünün güzelliği kalbindendir. İyi ki hayrandık. İyi ki severken, saydık. Eşine, ailesine, tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

MEHMET ALİ ERBİL

"Canım kardeşim nurlar içinde uyu"