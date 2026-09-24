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BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu, Türk kökenli yayıncı Hasan Piker'i hedef aldı

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BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu, Türk kökenli yayıncı Hasan Piker'i hedef aldı Haber Videosunu İzle
BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu, Türk kökenli yayıncı Hasan Piker'i hedef aldı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protesto edildiği ve boş salona hitap ettiği BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türk kökenli ABD'li yayıncı Hasan Piker'i de hedef aldı. Piker'in 2019 yılında 11 Eylül saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Netanyahu, “Ne harika dostlarınız var böyle!” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda ülke heyetinin salonu terk etmesiyle protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türk kökenli ABD'li yayıncı Hasan Piker'i de hedef aldı. Netanyahu, Piker'in 11 Eylül saldırılarına ilişkin 2019 yılında yaptığı açıklamayı hatırlatarak Piker'i eleştirdi.

“NE HARİKA DOSTLARINIZ VAR BÖYLE”

Netanyahu konuşmasında, "Hamas'ı desteklemekten hüküm giymiş suçluları övüyorsunuz. 'Amerika 11 Eylül'ü hak etti' diyen Hasan Piker gibi insanları dost ediniyorsunuz. 'Amerika 11 Eylül'ü hak etti...' Ne harika dostlarınız var böyle!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hasan Piker, 2019 yılında yaptığı bir yayın sırasında "Amerika 11 Eylül'ü hak etti" ifadesini kullanmıştı. Piker, daha sonra sözlerinin uygunsuz olduğunu belirterek 11 Eylül saldırılarını haklı çıkarmayı amaçlamadığını söylemişti.

Kaynak: Haberler.com
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