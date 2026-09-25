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İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

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İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu
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Kolombiya hükümeti, ulusal ve bölgesel güvenliğe ilişkin gerekçelerle İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı. Bogota yönetimi, konsolosluk ilişkilerinin ise devam edeceğini açıkladı. Kolombiya, 2024 yılında Gustavo Petro döneminde İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Hükümet değişikliğinin ardından bu kez İran'la ilişkilerin kesilmesi, ülkenin dış politikasındaki dikkat çeken değişimi ortaya koydu.

  • Kolombiya hükümeti, İran ile diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu; ancak konsolosluk ilişkileri devam edecek.
  • Kararın gerekçeleri arasında ulusal ve bölgesel güvenlik politikaları, İran'ın uluslararası terör örgütleri ve uyuşturucu bağlantılı terör gruplarıyla ilişkileri bulunduğu iddiaları, insan hakları ihlalleri, Orta Doğu'daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programının denetlenmesine ilişkin gelişmeler yer aldı.
  • Kolombiya, Gustavo Petro döneminde 3 Mayıs 2024'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

Kolombiya'nın dış politikasında hükümet değişikliğinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni hükümet, İran ile diplomatik ilişkilerin sonlandırılması kararı aldı.

Karar, önceki Cumhurbaşkanı Gustavo Petro döneminde izlenen dış politika nedeniyle ayrıca dikkat çekti. Petro yönetimi, 2024 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

HÜKÜMET DEĞİŞTİ, BU KEZ KARAR İRAN İÇİN GELDİ

Petro döneminde İsrail'e karşı alınan diplomatik kararın ardından yaşanan hükümet değişikliğiyle birlikte bu kez Tahran yönetimine yönelik bir adım atıldı.

Kolombiya hükümeti, İran ile diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu. Böylece önceki yönetimin İsrail'le ilişkileri kestiği Kolombiya'da, yeni yönetim İran'la diplomatik ilişkileri sona erdirmiş oldu.

İRAN KARARININ GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

Bogota yönetimi, İran'a ilişkin kararın ulusal ve bölgesel güvenlik politikaları kapsamında alındığını bildirdi.

Kolombiya hükümeti ayrıca İran'ın uluslararası terör örgütleri ve uyuşturucu bağlantılı terör gruplarıyla ilişkileri bulunduğuna yönelik iddiaları da kararın gerekçeleri arasında gösterdi.

İran'daki insan hakları ihlalleri, Orta Doğu'daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programının denetlenmesine ilişkin gelişmeler de Bogota yönetiminin açıkladığı gerekçeler arasında yer aldı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER BİTTİ, KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ SÜRECEK

Kolombiya'nın aldığı karar iki ülke arasındaki bütün ilişkilerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bogota yönetimi, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine rağmen konsolosluk ilişkilerinin devam edeceğini açıkladı.

Gerekli diplomatik prosedürlerin İran makamlarına bildirileceği belirtildi.

PETRO DÖNEMİNDE İSRAİL'LE İLİŞKİLER KESİLMİŞTİ

Kolombiya'nın İran kararı, Gustavo Petro döneminde İsrail'e yönelik atılan adımı da yeniden gündeme getirdi.

Petro yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti. Aradan geçen sürede Kolombiya'da hükümet değişirken dış politikada bu kez İran'ı doğrudan ilgilendiren bir karar alındı.

Böylece Petro döneminde İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesen Kolombiya, hükümet değişikliğinin ardından İran'la diplomatik ilişkilerini sonlandırdı. İki farklı yönetimin aldığı bu kararlar, Kolombiya'nın İsrail ve İran'a yönelik diplomatik yaklaşımındaki değişimi gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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