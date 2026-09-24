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Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

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Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı Haber Videosunu İzle
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan liman başkanı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Bodrum Liman Başkanı T.A., Rus bir iş adamına ait lüks yatın Türkiye'ye her girişinde 2 bin Euro rüşvet talep ettiği iddiasıyla suçüstü yakalanarak tutuklandı.
  • Yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığı ve bu girişler için toplam 12 bin Euro istendiği öne sürüldü.
  • Operasyonda gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğine başvuran T.Ş. isimli şahıs, Rus bir iş adamına ait lüks yatın ilçeye giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirten liman başkanı T.A.'nın yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin Euro talep ettiğini iddia etti.

T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler nedeniyle toplam 12 bin Euro istendiğini öne sürdü. T.A.'nın işlemlerde zorluk çıkardığını iddia eden T.Ş., şikayetçi oldu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Müştekinin başvurusu üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon için çalışma başlatıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi. T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek parayı teslim etti. Paranın teslim edilmesinin ardından ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, T.A. seri numaraları alınan paralarla birlikte gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Liman Başkanı T.A tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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