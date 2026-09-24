Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar

Geçtiğimiz sezonlarda kemikleşmiş ilk 11’i ve belirli oyuncu tercihleriyle başarıya ulaşan teknik direktör Okan Buruk, takımın sergilediği tutuk performans ve alınan Trabzonspor mağlubiyeti sonrası radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Milli ara sonrasında sarı-kırmızılı ekipte forma rekabetini sil baştan başlatmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, kadrodaki ezberleri bozuyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'A DAHA FAZLA SÜRE

Yaz döneminde yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen ancak şu ana kadar ağırlıklı olarak hamle oyuncusu olarak kullanılan Batrakov ve Leao gibi isimlerin milli aranın ardından ilk 11'e entegre edilmesi planlanıyor. Öte yandan, oyun aklıyla fark yaratması beklenen İlkay Gündoğan’ın da önümüzdeki zorlu fikstürde daha fazla sorumluluk alması hedefleniyor.

ORTA SAHADA REKABET KIZIŞACAK

Hem Trendyol Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi maratonunda tüm oyuncuları hazır tutmak isteyen Okan Buruk’un en büyük değişimi orta sahada yapması bekleniyor. Torreira'nın yanında görev yapacak isim performans tablosuna göre değişkenlik gösterecek ve orta sahadaki forma savaşı doğrudan sahadaki verime göre şekillenecek.