ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında panda diplomasisi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde iki dev pandanın birkaç gün içinde Atlanta'ya gideceğini açıkladı.

BEYAZ SARAY'DAKİ GÖRÜŞMEDEN PANDA SÜRPRİZİ

Trump ile Xi arasındaki Beyaz Saray görüşmesinde ABD-Çin ilişkilerinin sembolik yönüne ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Xi Jinping, Ping Ping ve Fu Shuang isimli dev pandaların birkaç gün içerisinde Zoo Atlanta'daki yeni yuvalarına geleceğini duyurdu. Açıklama, iki ülke arasında uzun yıllardır farklı dönemlerde uygulanan ve kamuoyunda "panda diplomasisi" olarak adlandırılan yöntemi yeniden gündeme taşıdı. Xi, panda iş birliğini Çin ve ABD arasındaki dostluğun bir örneği olarak nitelendirdi.

İSİMLERİ PING PING VE FU SHUANG

Atlanta'ya gelecek pandaların kimlikleri daha önce Zoo Atlanta tarafından açıklanmıştı. Ping Ping erkek, Fu Shuang ise dişi. Her iki panda da Çin'deki Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde dünyaya geldi. Ping Ping 17 Mart 2020, Fu Shuang ise 18 Ekim 2020 doğumlu. Zoo Atlanta ile China Wildlife Conservation Association arasında 23 Nisan 2026'da dev pandaların korunmasına yönelik yeni bir uluslararası ortak araştırma anlaşması duyuruldu. Xi'nin açıklamasıyla birlikte pandaların ABD'ye gidiş takvimine ilişkin ilk kez daha net bir zaman aralığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com