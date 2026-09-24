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Bursa İnegöl'de müteahhit ile inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

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Bursa İnegöl'de müteahhit ile inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
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Bursa İnegöl'de müteahhit ile inşaat işçileri arasındaki alacak-verecek kavgasında 8 kişi yaralandı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Bursa'da müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede bulunanlar da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kavga anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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