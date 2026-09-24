Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuşması esnasında dünya diplomasisinde eşine az rastlanır anlar yaşandı. Çok sayıda ülke temsilcisi protesto amacıyla topluca salonu terk ederken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti.

SALON BOŞALDI O YERİNDEN KIPIRDAMADI

Netanyahu kürsüye çıktığı sırada aralarında Türkiye, İran, Katar, Suudi Arabistan, Brezilya ve Filistin temsilcilerinin de bulunduğu onlarca heyet sırayla ayağa kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti.

Protestoların ve yuhalama seslerinin yükseldiği o anlarda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yerinden kalkmadı.

Salondan çıkan kalabalığa şöyle bir göz atan Vucic, ardından koltuğuna rahatça arkasına yaslanarak Netanyahu’nun konuşmasını sonuna kadar dinledi.

TEPKİLERİN GÖLGESİNDE DİKKAT ÇEKEN İLİŞKİLER

Vucic'in salondaki bu tutumu gözleri iki ülke arasındaki ilişkilere çevirdi. Sırbistan'ın son dönemde İsrail ile özellikle savunma sanayii ve ticaret alanlarında iş birliğini oldukça ilerlettiği biliniyor.

Belgrad yönetiminin, İsrailli savunma devi Elbit Systems ile ortak insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi kurma planları da dâhil olmak üzere stratejik ortaklığını güçlendirme adımları, Sırp liderin BM'deki bu tavrının arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak değerlendirildi.

NETANYAHU: AHLAKİ KORKAKLAR

Salondaki toplu protesto ve boşalan koltuklar karşısında öfkelenen Netanyahu ise konuşması sırasında salonu terk eden delegeleri hedef aldı. Tepkisini sert sözlerle dile getiren İsrail Başbakanı, “Henüz ayrılmamış başka 'ahlaki korkaklar' varsa onlar da salonu terk etsin” ifadelerini kullandı.

Sırbistan lideri Vucic’in, protesto dalgasına katılmayarak boşalan salonda sakin bir şekilde oturmaya devam ettiği o anlar BM Genel Kurulu’nun en çok konuşulan detaylarından biri oldu.