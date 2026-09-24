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Emenike'den Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret

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Emenike'den Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek duygularını paylaştı. Emenike, taraftarlarla olan bağının hala devam etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

  • Fenerbahçe'nin eski Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, Türkiye'ye gelerek sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.
  • Ziyarette Fenerbahçe Kulübünün genel sekreteri Mahmut Uslu ve yönetim kurulu üyeleri Tanju Kaya ile Savaş Adalet hazır bulundu.
  • Mahmut Uslu, Emenike'ye Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde giydiği 29 numaralı formayı hediye etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, Türkiye'ye gelerek sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.

EMENIKE'DEN FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Fenerbahçe Kulübünün genel sekreteri Mahmut Uslu ve yönetim kurulu üyeleri Tanju Kaya ile Savaş Adalet hazır bulundu.

''KOCAMAN BİR AİLEYİZ''

Ziyaretiyle ilgili duygularını paylaşan Emenike, "Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hala devam etmesinden çok memnunum. Biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

29 NUMARALI FORMA TAKDİM EDİLDİ

Ziyaretin ardından Mahmut Uslu, Emenike'ye Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde giydiği 29 numaralı formayı hediye etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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