Haberler

Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti Haber Videosunu İzle
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+142 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk ettiği konuşmasında eline çağrı cihazı alarak dikkat çeken ifadeler kullandı. 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasına gönderme yapan Netanyahu, “Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor” diyerek örtülü bir şekilde dünyayı tehdit etti.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurul konuşması sırasında çok sayıda ülke heyetinin salonu terk etmesi ve protesto sesleri arasında konuştu.
  • Netanyahu, konuşmasında elindeki çağrı cihazını göstererek 'Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor' dedi.
  • Lübnan'da 17 Eylül 2024'te çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişi öldü, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı; 18 Eylül'de telsiz patlamalarında 25 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

ÇAĞRI CİHAZIYLA TÜM DÜNYAYI TEHDİT ETTİ

Öte yandan Netanyahu boş salona hitap ettiği konuşması sırasında yine bir skandala imza attı. Elindeki bir çağrı cihazını gösteren Netanyahu, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" sözleriyle 2024 yılının Eylül ayında Lübnan genelinde yaşanan patlamalara göndermede bulunarak örtülü bir şekilde dünyayı tehdit etti.

NE OLMUŞTU?

Lübnan’da 17 Eylül 2024 tarihinde Hizbullah mensuplarının taşıdığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı. İkisi çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaklaşık 300'ü ağır olmak üzere 2 bin 800 civarında kişi yaralanmıştı. Olayın ertesi günü, 18 Eylül'de ise bu kez telsizlerin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi yaralanmıştı.

Cihazların üreticisi olarak gösterilen Tayvan merkezli Gold Apollo firması, okları Macaristan’daki ortağı "BAC Consulting KFT" şirketine yöneltmişti. ABD basınında söz konusu şirketin İsrail tarafından kurulan paravan bir firma olduğu aktarılmıştı. İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın bu operasyonun planlamasına 2022 yılında başladığı ifade edilmişti.

BENZER SABOTAJ İRAN’DA DA DENENDİ

Saldırının yankılarının sürdüğü dönemde İran Stratejik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre İsrail, Hizbullah’ı hedef alan çağrı cihazı operasyonunun bir benzerini İran üzerinde de uygulamayı denedi ve ülkenin nükleer ekipmanlarının içerisine gizlice patlayıcı düzenekler yerleştirdi.

Kaynak: Haberler.com
Fon soruşturmasında 8 tutuklama daha! Toplam sayı 34'e yükseldi

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
Ünlü oyuncu Kevin Costner 32 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

Ünlü oyuncu yeni sevgilisi ile görüntülendi: Tam 32 yaş küçük

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu
Şiddet görüntüleri gündem olan Berhan Şimşek konuştu: Kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım

Görüntülerdeki anı böyle savundu: "Ben de ayağımı salladım"
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTurgut DATLIOGLU:

ALÇAK TERÖRİST, sonunuz yakındır. QUDÜS BİZİMDİR... fazlaya ne hacet.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

İsrail için yolun sonu geldi son senelerine girdiler inş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
Milyonların heyecanla beklediği EuroLeague bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların aylardır beklediği an geldi çattı
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada

Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı
Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Meslek aşkı deprem dinlemedi

Herkes deprem anında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu

Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu
Gizem Özer'den bronz madalya sonrası olay sözler: Hakemleri de yenmem lazım!

Hakem faciaları branş tanımıyor! Milli boksörümüzü çıldırttılar
DMM: Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki iddiaları yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreçler yürütülüyor

Şimşek hakkındaki asılsız iddiaları yayanlar için düğmeye basıldı

Samsun'da kardeşini berberde öldüren sanıktan ilginç savunma

Kardeşini berber koltuğunda öldüren ağabeyden ilginç savunma