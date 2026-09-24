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Anadolu Efes, EuroLeague’e mağlubiyetle başladı

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Anadolu Efes, EuroLeague’e mağlubiyetle başladı
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Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona’ya 89-82 kaybetti.

EuroLeague'in ilk haftasında mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu İspanya deplasmanında Barcelona’ya 89-82’lik skorla mağlup olarak yeni sezona yenilgiyle başladı.

DEVREYE EŞİTLİKLE GİDİLDİ

Palau Blaugrana’da oynanan karşılaşmada parkeye çıkan lacivert-beyazlılar, mücadeleye etkili başlayan taraf oldu. İlk periyotta rakibine karşı 15 sayıya kadar üstünlük yakalayan Anadolu Efes, farkı koruyamadı. Ev sahibi Barcelona, özellikle dış atışlardaki yüksek isabet yüzdesi ve ikinci çeyrekteki direnciyle oyuna ağırlığını koydu ve devreye 45-44 üstün gitti.

KARAR ANLARINDA İSTENİLEN OLMADI

Maçın karar anlarında hücumda ritmini kaybeden ve 3 sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle kalan temsilcimiz, rakibine engel olamadı ve sahadan 89-82 yenik ayrıldı.

İLK MAÇTA MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague’deki ilk maçından istediğini alamadan ayrılırken, Barcelona ise taraftarı önünde sezona galibiyetle başlangıç yapmış oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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