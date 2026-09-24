Adana Sarıçam'da komşu, çiftçinin köpeğini sopayla darbetti; olay kameraya yansıdı

Adana'da Boncuk isimli köpeğin sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi İbrahim Arap, görüntüleri izledikten sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

KÖPEĞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Köpeğini kanlar içinde gören İbrahim Arap, yaşananların ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arap'ın Kurzhaar cinsi Boncuk isimli köpeği, komşusu tarafından sopayla darbedildi. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Arap, Adana merkezinden döndüğünde köpeğinin ağzı ve burnunun kanlar içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

"KÖPEĞİN BELİNDE ÇATLAK VAR"

Köpeğinin durumunu görünce kamera kayıtlarını kontrol ettiğini belirten Arap, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Diğer köpeklere yemek verirken yanıma geldi. Burada kendi halinde takılıyordu. Ben Adana merkezinden geldiğimde baktım ki köpeğin ağzı burnu kan içinde. Köpeğin belinde çatlak var. Eşime, köpeğe ne olduğunu sordum. Köpeği birisinin dövdüğünü söyledi. Ben gidip kamera kayıtlarına baktım ve bir adamın köpeğimi sopayla dövdüğünü gördüm. Ben bunun üzerine karakola gittim. Karakolda gerekli işlemleri yaptılar. Sonuca bakacağız"

VETERİNER MÜDAHALE ETTİ

Boncuk'un tedavisi için veteriner çağıran Arap, köpeğini yeniden sağlığına kavuşturmak için gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Arap, "Veteriner çağırdım, müdahalelerini yaptırdım. Köpeği eski sağlığına kavuşturacağız. Karakola onu da çağırıp ifadesini aldılar. Köpeğin tavuklarına saldırdığını söylemiş. Ancak köpek hep buradaydı, bir yere gitmemişti. Dilsiz bir hayvana bu yapılmaması lazım" ifadelerini kullandı.

KOMŞUSU TAVUKLARINA SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Köpeğin sahibi şikayetçi olurken, komşunun da polis merkezinde ifadesi alındı. İbrahim Arap'ın aktardığına göre komşusu, Boncuk'un tavuklarına saldırdığını ve bu nedenle köpeğe sopayla vurduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı