Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

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İsrail Meclisi'nde Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşması sırasında çok sayıda ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dalga geçti.

Tibi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu salonunda karşılaştığı tepkiye dikkati çekti.

Tibi, "Salondan gönüllü göç. Netanyahu için bir uluslararası başarı daha." ifadelerini kullanarak Netanyahu ile dalga geçti.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail'in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.

Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.

Kaynak: AA