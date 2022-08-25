İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

Türk müziğinin efsane sanatçılarından İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bu sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan Tatlıses'in içinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenildi.

ARAÇTAN KURTARILDI

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in ekiplere "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi. Araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazanın yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüsün hurdaya döndüğü görüldü. Araçlar, olay yerine gelen vinçle yola çıkarıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

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