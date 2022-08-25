Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

Magazin Haberleri

Muğla Bodrum'da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Olay yerinden gelen fotoğraflarda aracın hurdaya dönmesi kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bu sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan Tatlıses'in içinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenildi.

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in ekiplere "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi. Araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazanın yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüsün hurdaya döndüğü görüldü. Araçlar, olay yerine gelen vinçle yola çıkarıldı.

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler

İlgili Haberler
Hurdaya dönen araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in ekiplere ilk sözleri: Aracı vinç yardımıyla çıkarın, düzgün alanda da beni çıkarınHurdaya dönen araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in ekiplere ilk sözleri: Aracı vinç yardımıyla çıkarın, düzgün alanda da beni çıkarın
Son Dakika: Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdiSon Dakika: Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

İbrahim Tatlıses Tragger Bodrum 3. Sayfa Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title