Sarıgül soruşturmasında Ömer Sarıgül ek ifade için adliyede

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül, cezaevinden adliyeye getirildi. Sarıgül’ün etkin pişmanlık kapsamında ek ifade vermesi bekleniyor.

CEZAEVİNDEN ADLİYEYE GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül, ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Sarıgül’ün, avukatları aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurduğu öğrenildi.

İLK İFADESİNDE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ömer Sarıgül’ün, soruşturmanın ilk aşamasında ağabeyi Emir Sarıgül’ün ifadesindeki iddiaları reddettiği öğrenildi. Sarıgül’ün ilk ifadesinde, “Emir Sarıgül’le 7-8 yıldır konuşmuyorum” dediği aktarıldı.

AĞABEYİ EMİR SARIGÜL EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 21 Ekim’de tutuklanan ağabey Emir Sarıgül, 30 Ekim’de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade vermişti. Emir Sarıgül, 4 Kasım’da konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Emir Sarıgül’ün 11 Kasım’da yeniden adliyeye giderek dördüncü kez ifade verdiği öğrenildi.

Emir Sarıgül’ün etkin pişmanlık ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül’ün ruhsat ve imar işlemleri karşılığında para ve taşınmaz aldığını iddia ettiği aktarıldı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.

SORUŞTURMA 16 EKİM’DE BAŞLAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 16 Ekim’de düzenlenen operasyonda Ömer Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, gazeteci Murat Ağırel, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alınmıştı.

Emir Sarıgül ise hakkında gözaltı kararı bulunmasının ardından avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim olmuştu. 19 Ekim’de aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel’in de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmada sonraki dalgalarla birlikte tutuklu sayısı 28'e ulaşmış, Emir Sarıgül’ün tahliyesiyle 27'ye düşmüştü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilere “örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “rüşvet” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı