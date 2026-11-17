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Gerçek adı Hakan Aydın olan, son dönemin popüler rapçilerinden Blok3, yakın arkadaşının nişan törenine katıldı. Nişan yüzüklerinin kurdelesini kesmek üzere sahneye davet edilen rapçi, törende kendisine yöneltilen geleneksel “Makas kesmiyor” esprisine verdiği yanıtla salondakileri şaşırttı.

BANKNOTLARI PEŞ PEŞE TEPSİYE BIRAKTI

“Makas kesmiyor” denilmesi üzerine cebine yönelen Blok3, deste halindeki 200 TL'lik banknotları çıkararak tepsiye bırakmaya başladı. Ünlü rapçinin art arda koyduğu paralarla tepsi kısa sürede doldu.

Tepsiyi tutan kişinin şaşkınlığı ve davetlilerin tepkileri de o anlarda kameralara yansıdı. Tepsinin parayla dolmasının ardından “Tamamdır” denilerek nişan kurdelesi kesildi.

GÖRÜNTLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Blok3'ün arkadaşının mutlu gününde yaptığı jest ve kurdele kesimi sırasında yaşanan eğlenceli anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, rapçinin tepsiyi banknotlarla doldurduğu anlar yorumların odağına yerleşti.