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Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın cenazesi ortada kaldı! Cesedi tıp araştırmalarına bağışlanabilir

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Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın cenazesi ortada kaldı! Cesedi tıp araştırmalarına bağışlanabilir Haber Videosunu İzle
Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın cenazesi ortada kaldı! Cesedi tıp araştırmalarına bağışlanabilir
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Polonya'nın Kraków kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Michal Oksinski'nin cenazesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırganın yakınlarının cesedi teslim almaya yanaşmadığı belirtilirken, Kraków Belediye Başkanı Lukasz Gibala, cenazenin üniversiteye bağlı tıp araştırmalarında kullanılmasını teklif etti.

Polonya'nın Kraków kentinde 7 Kasım'da Ana Pazar Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden 24 yaşındaki Michal Oksinski'nin cenazesinin nasıl defnedileceği tartışma konusu oldu. Saldırganın yakınlarının cenazeyi teslim almak için başvuruda bulunmadığı bildirildi.

Kraków Belediye Başkanı Lukasz Gibala, yaptığı açıklamada, belediyenin saldırganın cenaze masraflarını karşılayarak defin işlemi gerçekleştirmesini istemediğini belirtti. Gibala, aile cenazeyi teslim almazsa cesedin Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Collegium Medicum'a bilimsel ve tıbbi amaçlarla verilmesi için girişimde bulunacağını söyledi.

AİLESİ CENAZEYİ TESLİM ALMADI

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Oksinski'nin yakınları saldırganın cenazesini teslim almak ve defin işlemlerini üstlenmek için henüz başvuruda bulunmadı.

Saldırganın öldürdüğü anne, baba ve kız kardeşinin cenazeleri ise 16 Kasım'da Polonya'nın Waszniów kasabasında toprağa verildi. Aileden bir yakının, saldırganın kurbanlarının yanına defnedilmesine karşı çıktığı aktarıldı.

ÜNİVERSİTENİN ONAYI GEREKİYOR

Belediye Başkanı Gibala, cesedin bilimsel ve tıbbi amaçlarla kullanılabilmesi için Collegium Medicum ile görüşeceklerini açıkladı. Ancak bu seçeneğin hayata geçirilebilmesi için üniversitenin kabulü ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.

Jagiellonian Üniversitesi yetkilileri ise kendilerine henüz resmi bir başvuru ulaşmadığını bildirdi. Dolayısıyla cenazenin tıp araştırmalarına bağışlanması henüz kesinleşmiş değil.

KRAKÓW'DAKİ SALDIRIDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

7 Kasım'da Kraków Ana Pazar Meydanı'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Saldırganın aynı gün Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evinde anne, baba ve kız kardeşini de öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Polis müdahalesi sırasında ağır yaralanan Oksinski, 9 Kasım'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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