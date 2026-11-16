Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç

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ABD'nin Florida eyaletinde istilacı Burma pitonlarıyla mücadelede sıra dışı bir yöntem uygulanıyor. Bilim insanları, takip cihazı yerleştirdikleri dev yılanları yeniden doğaya bırakarak diğer pitonların yerini tespit etmeye çalışıyor. Eylül 2026'da yaklaşık 4,9 metre uzunluğunda ve 67 kilogram ağırlığında dev bir dişi pitonun da takip cihazıyla doğaya salınması dikkat çekti. Araştırmacılar, yılanların izini sürmek için drone teknolojisini de kullanmaya başladı.

DEV PİTON TAKİP CİHAZIYLA YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDI

Florida'nın Everglades bölgesinde hızla yayılan Burma pitonları, yerli hayvan türlerini avlayarak ekosistemin dengesini tehdit ediyor. İstilacı türün popülasyonunu kontrol altına almak isteyen bilim insanları, yılanları bulmak için farklı takip yöntemleri geliştiriyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından Eylül 2026'da paylaşılan çalışmada, yaklaşık 4,9 metre uzunluğunda ve 67 kilogram ağırlığındaki dev bir dişi Burma pitonuna radyo takip cihazı yerleştirildi. Takip cihazı takılan yılan, hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

YILANLAR DİĞER PİTONLARIN YERİNİ BULMAYA YARDIMCI OLUYOR

Uygulama, bilim dünyasında “Judas snake” (Yahuda yılanı) yöntemi olarak biliniyor. Araştırmacılar, takip cihazı yerleştirdikleri erkek ve dişi pitonları doğaya salıyor. Özellikle çiftleşme döneminde hareketleri izlenen yılanlar, diğer pitonların toplandığı alanlara ve yuvalara ulaşılmasını sağlıyor.

Böylece araştırmacılar, bir yılanı takip ederek aynı bölgede bulunan diğer istilacı pitonları da tespit edebiliyor. Bulunan yılanlar yakalanarak doğadan uzaklaştırılıyor, yumurta yuvaları da kontrol altına alınıyor.

DRON TEKNOLOJİSİ DEVREYE GİRİYOR

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer yeniliği ise insansız hava araçlarının kullanılması. USGS araştırmacıları, radyo takip cihazı veya kamera taşıyabilen küçük insansız hava araçlarını test ediyor.

Everglades'in sık bitki örtüsü ve bataklıklarla kaplı arazisinde yılanları karadan takip etmek oldukça zor ve zaman alıcı. Dron teknolojisiyle takip cihazı taşıyan pitonların daha hızlı bulunması, saha çalışmalarının kolaylaştırılması ve operasyon maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

USGS, hava araçlarının yılanları tespit etme ve takip etme çalışmalarındaki verimliliğini artırıp artırmayacağını değerlendiriyor.

BURMA PİTONLARI EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

Güneydoğu Asya kökenli Burma pitonları, Florida'nın Everglades bölgesinde istilacı tür haline geldi. 5 metrenin üzerine çıkabilen dev yılanlar; tavşan, rakun, opossum ve çeşitli yerli memeli türlerini avlıyor.

USGS araştırmalarına göre pitonların yayılması, bölgedeki yerli memeli popülasyonlarının ciddi biçimde azalmasında önemli rol oynuyor. Bilim insanları, takip teknolojileri ve farklı yakalama yöntemleriyle istilacı türün yayılmasını kontrol altına almaya çalışıyor