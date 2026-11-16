Beşiktaş'taki saldırı soruşturmasında 1 milyon dolarlık kayıp cinayeti ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul’da elebaşısı yurt dışından talimat veren bir çeteye yönelik soruşturmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin, öldürdükleri Kalkan’ın cesedini ormanlık alana gömmeyi planladıkları belirlendi.

ÇALINTI ARAÇTA KAZMA VE KÜREK BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım’da Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’nde terk edilmiş halde çalıntı bir araç buldu. Aracın bagajında sahte ikiz plakalar, kazma, kürek, çizme ve muşamba ele geçirildi. Şüphelilerin bir cinayet işlemiş olabileceği ve cesedi toprağa gömecekleri yönünde kanaat oluşması üzerine çalışmalar genişletildi.

İŞ İNSANININ YAKINLARININ EVLERİ KURŞUNLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri ise elebaşısı yurt dışından talimat veren bir çetenin bir iş insanını “haraç” için tehdit ettiğine yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. İş insanının akrabalarına ait evler 6 Kasım’da Beşiktaş’ta, 8 Kasım’da ise Eyüpsultan’da kurşunlandı. Beşiktaş’taki eve ateş açılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA VE SİLAH İSTEDİLER, MEKANI KURŞUNLADILAR

Aynı çetenin, Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanının sahibinden de para ve silah istediği belirlendi. 11 Kasım gecesi motosikletli şüpheliler tarafından mekana silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre mekan sahibi, saldırının ardından polise başvurmak yerine çetenin yurt dışındaki elebaşıyla iletişime geçti. Elebaşıyla tartışan mekan sahibinin, “Zarar bile veremediniz” diyerek alay ettiği öne sürüldü. Mekan sahibi, güvenliği artırmak için aralarında Umut Andık’ın da bulunduğu 3 kardeşi para karşılığında görevlendirdi.

UMUT ANDIK HAYATINI KAYBETTİ

Bu görüşmeden kısa süre sonra aynı şüpheliler mekana yeniden silahla saldırdı. Mekanın önünde bekleyen Umut Andık ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Andık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu ve çalıntı olduğu belirlendi. Motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden suça sürüklenen çocuk M.O. (17), bir koruda çalıların altına saklandıkları sırada yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

CESET KADAVRA KÖPEĞİ “ZEYNA” İLE BULUNDU

Ekipler, aralarında mekan sahibinin de bulunduğu 24 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanması ve cep telefonlarının incelenmesi sonucunda, Beyoğlu’nda çalıntı aracın bulunduğu sokağa yakın bir adreste halıya sarılı bir ceset bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 12 Kasım’da adrese giden ekipler, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nin kadavra köpeği “Zeyna” ile binanın bodrum katında halıya sarılı halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin Oğuzhan Kalkan’a (30) ait olduğu belirlendi.

1 MİLYON DOLAR İÇİN TÜRKİYE’YE ÇAĞRILDI

Yapılan araştırmada, cinayetten önce Gürcistan’da yaşayan Kalkan’ın, yasa dışı bahisle ilgilendiği belirlenen çetenin para işlerinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Çetenin, 1 milyon dolarlık kayıp para nedeniyle yaşanan anlaşmazlık üzerine Kalkan’ı İstanbul’a çağırdığı belirlendi. Havalimanından taksiye binerek Sütlüce’deki adrese tek başına giden Kalkan’ın, yakınlarına “Sakın beni aramayın, bir konu var görüşmek için geldim” dediği öğrenildi. Kalkan’ın dairede başına 6 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

“KORKUNCA CESEDİ GÖMEMEDİLER” İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kuruçeşme’deki saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, Kalkan’ın cesedini çalıntı araca yükleyerek ormanlık alana gömmeyi planladıklarını ortaya çıkardı. Tetikçilerin cesedi gömmekten çekinmesi üzerine bu planın yarım kaldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, Beşiktaş’taki saldırıdan önce “motivasyon” amacıyla Şişli’deki bir gece kulübüne götürüldüğü de belirlendi. Çetenin suç işlerken çalıntı motosikletler ile başkaları adına kiralanmış araçlar kullandığı ve bu araçları kiralama firmasına iade etmediği ortaya çıktı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eyüpsultan’daki kurşunlama olayının şüphelilerinin de aynı çetenin üyesi oldukları ve gözaltında bulundukları tespit edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli daha gözaltına alınırken, yakalanan şüpheli sayısı 35'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bunlardan 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si ise serbest bırakıldı. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı