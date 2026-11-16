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Bir zamanlar ringlerin yıldızıydı! Şimdi kendisini tanıyamıyor

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Bir zamanlar ringlerin yıldızıydı! Şimdi kendisini tanıyamıyor
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WWE'de Tyler Reks olarak bilinen ve trans kadın olduğunu açıklayan Gabbi Tuft, eski maç görüntülerini izlerken yaşadığı duygusal zorlukları paylaştı. Tuft, geçmişteki halini tanımakta güçlük çektiğini ve artık o kişi olmadığını belirtti.

WWE'de Tyler Reks adıyla güreşen ve trans kadın olduğunu açıkladıktan sonra Gabbi Tuft ismini kullanmaya başlayan eski profesyonel güreşçi, geçmişteki maç görüntülerini izlerken yaşadığı duyguları anlattı. Tuft, ekranda gördüğü eski haliyle bugünkü kimliği arasında bağ kurmakta zorlandığını söyledi.

"ARTIK TANIMADIĞIN BİRİNİ İZLEMEK TUHAF"

Bir dönem WWE ringlerinde Tyler Reks adıyla mücadele eden Gabbi Tuft, güreş kariyerine ait eski görüntülerini yeniden izledi. Geçmişiyle yüzleşmenin kendisinde yarattığı duyguları anlatan Tuft, "Artık tanımadığın biri olarak yaşadığın günleri izlemek tuhaf bir duygu" ifadelerini kullandı.

"BEN ARTIK O KİŞİ DEĞİLİM"

Eski görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabullenmekte zorlandığını belirten Tuft, "Şu anda beynim, ekranda gördüğüm kişinin gerçekten aynı insan olduğunu anlamlandırmakta zorlanıyor. Ama geçmişte olduğum o kişi... Ben artık o değilim" sözlerini sarf etti. 

Salih Söğüt
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

La nasıl bir beddua aldında ohalden bu hale döndün...

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