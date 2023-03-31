Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Magazin Haberleri

Seçime sayılı günler kala milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İbrahim Tatlıses, Candan Erçetin, Onur Akın, Faik Öztürk ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler de farklı partilerden adaylık başvuruları yaptı.

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesi sonrasında siyasi partiler de milletvekilliği aday adaylığı için başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Kariyerlerinin yanı sıra siyasete atılma kararı alan ünlü isimler de çeşitli partilerden milletvekili aday adaylığına başvurdu.

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Seçim Sonuçları

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Candan Erçetin Ünal Karaman Milletvekili Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hamdi Baba :

Kazandıkları para azdı. Mikrofoncu Arif bile aday olmuş.

Cevap Yaz114Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title