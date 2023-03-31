Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri

Seçime sayılı günler kala milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İbrahim Tatlıses, Candan Erçetin, Onur Akın, Faik Öztürk ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler de farklı partilerden adaylık başvuruları yaptı.