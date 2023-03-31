Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlü isimler ve partileri
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Seçime sayılı günler kala milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İbrahim Tatlıses, Candan Erçetin, Onur Akın, Faik Öztürk ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler de farklı partilerden adaylık başvuruları yaptı.
Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesi sonrasında siyasi partiler de milletvekilliği aday adaylığı için başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Kariyerlerinin yanı sıra siyasete atılma kararı alan ünlü isimler de çeşitli partilerden milletvekili aday adaylığına başvurdu.