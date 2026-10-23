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Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler

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Ürdün'ün Karak iline bağlı Hmood kasabasında bir kiliseye cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri kamuoyuna yansıdı. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı saldırıya ait görüntülerde kalabalığın silahlı kişileri görünce panikle kaçıştığı görüldü.

Ürdün'ün Karak ilindeki bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İŞTE KANLI SALDIRIDA YENİ GÖRÜNTÜLER

Ürdün'de bugün bir kiliseye düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybeti, 27 kişi yaralandı. Karak iline bağlı Hmood kasabasında cenaze töreni sırasında gerçekleştirilen saldırının ardından olay anına ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Ubeydullah el-Meayita, İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye ile birlikte Kerek kentinde basın açıklaması yaptı. Meayita, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

"AŞIRILIK YANLISI GRUBUN TERÖR EYLEMİ"

Ürdün İçişleri Bakanı Feraye de saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

"Bu saldırı, Ürdünlü ailelerin yüreğini dağladı" diyen Feraye, güvenlik birimlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Feraye, "Bu korkak terör eylemi, Ürdünlülerin şiddeti ve aşırılığı reddetme, terörün her türüyle mücadele etme kararlılığını daha da artıracaktır." şeklinde konuştu.

KRAL ABDULLAH'TAN AÇIKLAMA

Ürdün Kralı 2. Abdullah da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerek’i hedef alan terör eylemine en ağır cezalarla karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

"İhanet kurşunlarının Ürdünlülerin saflarını böleceğini sananların çabaları, kararlılığımız ve birliğimiz karşısında boşa çıkmıştır." diyen Kral Abdullah, ülkenin kuzeyinden güneyine tüm Ürdünlülerin birlik içinde olduğunu vurguladı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Kral Abdullah, "Ürdünlülerin kanı değerlidir. Bu ülkeye el uzatanlara demir yumrukla karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

SİLAHLI 3 KİŞİ RASTGELE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından yerel medyada yer alan haberlerde, kilise yakınında bir araçtan inen silahlı 3 kişinin, rastgele ateş açtığı aktarıldı. Olay sırasında kilise içinde ve dışarıda 150'den fazla kişi olduğu da ifade edildi. Öte yandan saldırı sonrası Başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.

Yaralıların nakledildiği Kerek Hastanesi, yaralılar için acil kan bağışı çağrısında bulundu. Ürdün televizyonunda yer alan haberde, Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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