Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'un Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Bölge sakinlerinin yaşadığı sorunları dinleyen Babacan, ziyaret sırasında finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere de değindi.

"FİNANSAL PİYASALARDA DA BÜYÜK BİR FELAKET VAR"

Selin yol açtığı hasarla finansal piyasalardaki kayıplar arasında karşılaştırma yapan Babacan, piyasalarda ciddi bir değer kaybı yaşandığını savundu.

Babacan, "Burada bir felaket görüyoruz değil mi? Ama şu anda öbür tarafta da finansal piyasalarda büyük bir felaket var. Bugünkü rakam ne kadar biliyor musun? 131 fonda kaybedilen paralar var. Bir de o fonda olmayan hisse senetleri de kaybetti. Bütün şirketlerin değeri düştü. Bütün sanayi tesisleri, halka açık şirketlerimiz, onların hepsinin değeri düştü. Şu an itibarıyla bütün değer kaybı 150 milyar doları aştı" ifadelerini kullandı.

KAYBI ÇAY VE FINDIK ÜRETİMİYLE KARŞILAŞTIRDI

Finansal piyasalarda yaşandığını öne sürdüğü kaybın büyüklüğünü anlatmak için tarımsal üretimden örnekler veren Babacan, Türkiye'nin yıllık çay ve fındık üretiminin ekonomik değerine dikkat çekti.

Babacan, "Rize'de bir yıllık çay üretiminin tamamı 1 milyar dolar tutuyor. Giresun, Ordu, Sakarya, Hendek'i de sayalım. Bir yıllık Türkiye'nin bütün fındık hasadı 2 milyar dolar tutuyor. Yani bir yılda 1 milyar dolarlık çay üretiyoruz. 2 milyar dolar fındık üretiyoruz. Şu anda finansal piyasalardaki hasar 150 milyar dolar. Gerisini siz hesap edin" dedi.

Babacan'ın dile getirdiği 150 milyar dolarlık toplam değer kaybına ilişkin hesaplama yöntemi ve kapsadığı dönem açıklamada belirtilmedi.

Kaynak: ANKA