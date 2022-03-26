Sınırları zorlayan İrem Derici, bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırıyor

Şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığını ilan etti. Hollanda'ya tatil yapmaya giden ikilinin dönüşte ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmedi. Sessizliğini koruyan Derici, dün akşam Hatay'da sahne aldı.

DEKOLTELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Antakya'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı bir elbise tercih etti. İddialı elbisesiyle kulisinde pozlar veren şarkıcı, 7,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Kulis fotoğraflarında makyözüne teşekkür eden şarkıcı, "Beni bugün o kadar güzel ve güçlü hissettirdin ki! İyi ki varsın benim pırlanta arkadaşım. Hatay'ın güzelliği de ayrı bir vurdu sanki" dedi.

İşte İrem Derici'nin iddialı elbisesiyle verdiği pozlar...