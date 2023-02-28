Sevgilisi Atakan Işıktutan ile Amsterdam'a giden İrem Derici, sarmaş dolaş pozlarını paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, sevgilisiyle Amsterdam'a gitti. Gözlerden uzak sevgilisiyle aşk tatili yapan Derici, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş pozlarını paylaştı.

Başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başladı.

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI

Işıktutan ile Amsterdam'a giden İrem Derici, romantik anlar yaşadı. Sevgilisiyle Amsterdam'ı karış karış gezerek zaman geçiren Derici, çektirdiği romantik pozları da 8,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Derici, "Aşırı sürpriz sonlu Amsterdam dump. Nazar boncuğu bırakmadan geçmeyin" notunu düştü.

Derici'nin aşk dolu paylaşımına Merve Özbey, Naihan Karadere, Bircan Bali, Demet Akalın ve Deniz Seki'den nazar boncuklu ve kalp emojili yorumlar geldi.

İşte İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın pozları...