Polat operasyonundan sonra hakkında soruşturma açılan fenomen Eylül Öztürk: Demek ki sona yaklaşıyoruz

Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir süredir yurt dışında yaşayan ve soruşturma başlatılan isimler arasında yer alan Eylül Öztürk ise "Soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı" dedi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürerken, sosyal medyada gündem olan yemek masası fotoğrafındaki fenomenler için de harekete geçildi. Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. İsimler arasında yer alan ve bir süredir Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk ise yaptığı açıklamada "Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK İSME SORUŞTURMA

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

EYLÜL ÖZTÜRK: SORUŞTURMAYA DAHİL OLMAK BENİ MUTLU ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da 10 tane evinin olmasıyla gündeme gelen ve bir süre önce Amerika'ya yerleşen Eylül Öztürk, soruşturma haberinin ardından sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Öztürk, "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYORUM"

Zor günlerden geçtiğini söyleyen Öztürk, "Allah'ım sen bu sınavın sonunu güzel kıl, mükafatını tez zamanda göster. Çok büyük bir sınavdan geçiyorum arkadaşlar. Sonunda bir şey olmayacağına kendiniz eminsiniz belki ama itibarınız, binlerce kişinin binlerce şey söylemesi... Bu yara bende hiç geçmeyecek yani. Çok zor... Yaşayan anlayamaz" ifadelerini kullandı.

"PASAPORTUM ASKIYA ALINDIĞI İÇİN BİR KAĞIT ALARAK TÜRKİYE'YE GELEBİLİYORUM"

Amerika'da olduğu için hakkındaki yurt dışı yasağıyla ilgili avukatıyla görüşen fenomen son gelişmeyi de şu sözlerle aktardı: "Şimdi konuyu sordum, pasaportum askıya alındığı için (yurt dışı yasağı aynı zamanda pasaportun geçici de olsa iptali demek) eğer savcılık bir ifade isterse benden buradan bir kağıt alarak Türkiye'ye gelebiliyormuşum ifade vermek için. 'Ondan sorun çıkmaz, evrakla hallediliyor' dedi. Ben çünkü pasaportum iptalken nasıl döneceğim, dönmem gerekirse diye sordum. Savcı isterse konsoloslukta da ifade verebiliyormuşum. Tabi ifade vermem gerekirse. Şu anda bir araştırma var ama bir ifade talebi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yarın tekrar kontrol edilecekmiş. 'Süreci takip edeceğiz' dedi. Bakalım süreç ne gösterecek. Ben de paylaşırım sizinle."