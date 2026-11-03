Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu, takımın son dönemde aldığı sonuçlardan duyduğu mutsuzluğu açıkça dile getirirken fiziksel durumu, Liverpool karşılaşması ve İsmail Kartal'ın ayrılığı hakkında da konuştu.

"BEN MUTLU DEĞİLİM, KULÜP DE MUTLU DEĞİL"

Fenerbahçe'nin son dönemdeki performansını değerlendiren Lukaku, fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini ancak takım halinde ilerleme kaydetmeleri gerektiğini söyledi.

Belçikalı yıldız, "Fiziksel olarak şu an iyi durumdayım. Şimdi takımsal olarak beraber bir ilerleyiş göstermemiz gerekiyor. İşin sonunda kazanmak istiyorum. Fenerbahçe şu an kazanamıyor, ben o yüzden mutlu değilim; kulüp de mutlu değil." ifadelerini kullandı.

"MAÇLARI KAYBETMEYİ SEVMEM"

Takımın aldığı sonuçlardan memnun olmadığını bir kez daha vurgulayan deneyimli golcü, daha iyi performans sergilemek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Lukaku, "Her maçta daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Şu anda maçları kaybediyoruz, maçları kaybetmeyi sevmem. Takım ve kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız." dedi.

"AVRUPA SEVİYESİNDE KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Liverpool karşılaşmasına ilişkin de konuşan Lukaku, İngiliz ekibine karşı zorlu bir mücadele beklediklerini ifade etti. Yıldız futbolcu, "Maça oldukça alçakgönüllü bir şekilde yaklaşacağız. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz. Her duruma karşı hazırlıklıyız. Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamak bizim için zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"POTANSİYELİMİZİ GÖSTERDİK AMA..."

Göztepe karşılaşmasındaki performanslarını da değerlendiren Lukaku, takımın sahip olduğu potansiyeli istikrarlı biçimde sahaya yansıtması gerektiğini vurguladı. Belçikalı futbolcu, "Göztepe maçında elimizdeki potansiyeli gösterdik ama bunun sürekliliğini göstermemiz gerekiyor. Onu yavaş yavaş çözeceğiz ve ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'IN AYRILIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırmasına da değinen Lukaku, eski teknik direktörüne teşekkür etti. Deneyimli golcü, "Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Kulübün içerisinden biri, böyle durumlardan geçmek çok üzücü olabiliyor. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu, bunu biliyoruz. Kulübün istediğini sunamadık ve kulüp bir karar aldı. Her zaman İsmail Kartal'a müteşekkir olacağım." dedi.

"ARTIK SORUMLULUĞU ALMAMIZ GEREKİYOR"

Takımın yeniden çıkış yakalaması gerektiğini belirten Lukaku, "Şu andan sonra yukarıya doğru ivme göstermemiz gerekiyor. Maç kazanıp, ondan sonraki maça bakmamız gerekiyor. Bizim de bunu göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarlarının desteğine de değinen Belçikalı yıldız, "Taraftarın bizim arkamızda olacağına eminim. Bu taraftar elinden geleni yapıyor. Bizim de artık sorumluluğu alıp devam etmemiz gerekiyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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