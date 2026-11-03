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Ankara'da motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti

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Ankara'da motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti
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Ankara Demetevler'de 27 Ekim sabahı motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın ağır yaralandı ve karnındaki bebeğini kaybetti. Kadının sağlık durumu kritik; motosiklet sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, 27 Ekim sabahı Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü M.B.'nin (21) yaptığı 06 FET 90 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yolda yürüyen A.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın yoldaki başka iki kadınla daha çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen A.E.'nin kaza nedeniyle karnındaki bebeğini kaybettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Diğer iki kadın ile M.B.'nin ise kazayı hafif sıyırıklarla atlattığı belirtilirken, motosiklet sürücüsünün tedavisinin ardından diğer şüpheli S.Ş (51) ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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