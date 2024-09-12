Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali, dün akşam gerçekleşti. Haftalardır kampta olan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı.

Gecenin birincisi ise 1.80 boyundaki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen oldu. Rakiplerini geride bırakan Türkiye Güzeli seçilen Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek. Yarışmanın 2. ise Cemre Üker oldu23 yaşındaki Ülker, 1.79 boyunda ve Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi. Cemre Üker, Ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.

İdil Bilgen