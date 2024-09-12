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Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

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Güzellikleri ve başarılarıyla Türkiye Güzeli olmak için mücadele eden 20 aday, Miss Turkey Güzeli olmak için podyuma çıktı. Yarışmanın kazananı ise 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali, dün akşam gerçekleşti. Haftalardır kampta olan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı.

Gecenin birincisi ise 1.80 boyundaki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen oldu. Rakiplerini geride bırakan Türkiye Güzeli seçilen Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek. Yarışmanın 2. ise Cemre Üker oldu23 yaşındaki Ülker, 1.79 boyunda ve Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi. Cemre Üker, Ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli olduİdil Bilgen

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen Türkiye Güzeli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin
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