Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile ünlü oyuncu ve model Ester Exposito hakkında ortaya atılan aşk iddiaları yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. İkili, Paris'te aynı restorana gelirken objektiflere yansıdı.

AYNI KORUMA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülere göre Ester Exposito, aynı koruma eşliğinde restorana giriş yaptı. Ünlü oyuncunun mekâna gelmesinden sadece birkaç dakika sonra ise Kylian Mbappe aynı restorana girerken görüntülendi.

AŞK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Mbappe ve Exposito'nun aynı koruma ile ve kısa aralıklarla aynı mekâna gelmesi, ilişki iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

SPOR VE MAGAZİN DÜNYASINDA KONUŞULUYOR

İki ünlü ismin birlikte görüntülenmesi magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, ikiliden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.