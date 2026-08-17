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İkinci Zaha vakası kapıda! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun çalımı

İkinci Zaha vakası kapıda! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun çalımı
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Galatasaray'da sol kanat transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajer George Gardi, Fenerbahçe ile de anılan Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'u sarı-kırmızılılara getirebileceğini yönetime iletti.

  • Menajer George Gardi, Manchester United'da geleceği belirsiz olan Marcus Rashford'u Galatasaray'a getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.
  • Rashford'un transferi, Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin görüştüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmasına benzer bir rekabet senaryosu oluşturuyor.
  • Galatasaray'ın sol kanat transferindeki ilk hedefi Rafael Leao olup, Rashford konusunda Leao transferindeki gelişmelere göre hareket edilecek.

Kadro kalitesini dünya çapında yıldızlarla yükseltmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların birçok transferinde rol oynayan menajer George Gardi, bu kez Manchester United forması giyen Marcus Rashford için devreye girdi.

HT Spor'un haberine göre Gardi, İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan Rashford'u Galatasaray'a getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Barcelona forması giyen ve ardından Manchester United'a dönen İngiliz hücum oyuncusunun kariyerine yeni bir yön vermeye sıcak baktığı belirtildi.

İKİNCİ ZAHA VAKASI OLABİLİR

Marcus Rashford'un daha önce Fenerbahçe ile de anılması, olası transferi iki ezeli rakip arasındaki rekabette daha dikkat çekici hale getirdi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak ezeli rakibine transfer çalımı atmıştı. Rashford'un sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde benzer bir senaryo bir kez daha yaşanmış olacak.

ÖNCELİK RAFAEL LEAO

Rashford seçeneği masada ciddi bir alternatif olarak bulunmasına rağmen Galatasaray'ın sol kanat transferindeki ilk hedefinin Rafael Leao olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetimin Milan'ın Portekizli yıldızını listenin ilk sırasında tuttuğu, Rashford konusunda ise Leao transferindeki gelişmelere göre hareket edeceği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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