Konya'daki açılışında protesto edilen Selin Ciğerci'den ilk açıklama: Dik durmaya çalışıyorum

Güzellik merkezinin Konya şubesinin açılışında protesto edilen Selin Ciğerci, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ciğerci, "Daha güçlüyüm ve dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda. Hepimizin bazı sınavları oluyor" dedi.

Kendi adını taşıyan güzellik merkezleri bulunan Selin Ciğerci, bayilik verdiği Konya şubesinin açılışında protesto edildi. Ciğerci'nin olduğu merkezin önüne gelen kalabalık bir grup, "Konya'dan defol" "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" diyerek bağırdı. Grup, olay yerine gelen polisler tarafından dağıtıldı.

"HEPİMİZİN SINAVLARI OLUYOR"

"Memleketim" dediği Konya'da uğradığı sözlü saldırı sonrası Instagram hesabından bir video yayınlayan Ciğerci, son durumu hakkında bilgi verdi. Yeni açılacak İzmir şubesi hakkında bilgi verdiği bir videonun devamında Konya'da yaşanan olaylara değinen Ciğerci, "Çok mutluyum, benden ne beklediğinizi biliyorum. Daha güçlüyüm ve dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda. Hepimizin bazı sınavları oluyor. Geliyor, geçiyor. Dünden itibaren gözlerim biraz şiş. Yeri geldiğinde onunla alakalı konuşacağım hiç merak etmeyin. Benim tek derdim istihdam sağlamak" ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Selin Ciğerci'nin yaşadığı olay sonrası eski eşi Gökhan Çıra'dan da destek gecikmedi. Instagram hesabından eski eşine destek veren Çıra, "Böyle bir şeyi hiç kimsenin, hiçbir şehrin ne bu sözleri söylemeye hakkı nede de bu denli hareketler yapmaya hakkı vardır. Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir. Bunu savunan da benim gözde bizim gözümüzde aynı olmak zorundadır. O şehrin insanları oradan ekmek yiyecek bunu düşünmeden gerçi düşünmeye akılları olsa böyle bir şey yapmaz, yapamazlar. Tek diyeceğim yazıklar olsun" dedi.