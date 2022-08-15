İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden romantik pozlar geldi

Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde nikah masasına oturan çift, İtalya'da düğün yaptı.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yapan çiftin fotoğrafları da sosyal medyada hızla yayıldı. Gürel ve Çayoğlu'nu bu özel günlerinde meslektaşları Pelin Karahan ve Aybüke Pusat da yalnız bırakmadı. Gürel düğünde bir göğüs detaylı bir de tül detaylı iki gelinlik gelinlik tercih ederken Çayoğlu da beyaz smokin giydi. Yakın arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen çift, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

İşte çiftin düğününden kareler...

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