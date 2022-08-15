Haber : İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden romantik pozlar geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden romantik pozlar geldi

7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay nikah masasına taşıyan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı. Bir kalede düğün yapan çiftin aşk dolu pozları da görenleri hayran bıraktı.

Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde nikah masasına oturan çift, İtalya'da düğün yaptı.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yapan çiftin fotoğrafları da sosyal medyada hızla yayıldı. Gürel ve Çayoğlu'nu bu özel günlerinde meslektaşları Pelin Karahan ve Aybüke Pusat da yalnız bırakmadı. Gürel düğünde bir göğüs detaylı bir de tül detaylı iki gelinlik gelinlik tercih ederken Çayoğlu da beyaz smokin giydi. Yakın arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen çift, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

İşte çiftin düğününden kareler...

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden romantik pozlar geldi

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden romantik pozlar geldi

İlgili Haberler
Özge Gürel-Serkan Çayoğlu'nun masal gibi düğününde tarihi kale detayı! Gelin prenses gibiydiÖzge Gürel-Serkan Çayoğlu'nun masal gibi düğününde tarihi kale detayı! Gelin prenses gibiydi
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Serkan Çayoğlu Özge Gürel İtalya Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Süleyman Demir:

BUNLARIN AKRABALAR İTALYAN DA ONDAN MI ORADA YAPMIŞLAR DÜĞÜNÜ

Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
Hayri :

yok bunlar aslında italyan da turkiyede sığınmacı bun lar ondan

0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title