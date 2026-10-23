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Kurtlar Vadisi'nin Ersoy Ulubey'i Ümit Acar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

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Kurtlar Vadisi'nin Ersoy Ulubey'i Ümit Acar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ümit Acar, yıllar sonra kızı Doğa Acar'ın kamerasına yansıdı. Dizideki sert bakışları ve kendine özgü sesiyle tanınan 70 yaşındaki oyuncunun beyazlayan saçları ve sakalı dikkat çekti. Kızıyla sohbet ettiği görüntülerde Acar'ın son hali de ortaya çıktı.

  • Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ersoy Ulubey karakterini canlandıran oyuncu Ümit Acar, 70 yaşında kızı Doğa Acar ile sohbet ettiği görüntülerle ortaya çıktı.
  • Doğa Acar, babasıyla günlük sohbet anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Yayınlanan görüntülerde Ümit Acar'ın saçlarının ve sakalının beyazladığı görüldü.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin unutulmaz karakterlerinden Ersoy Ulubey'e hayat veren Ümit Acar, yıllar sonra yeni görüntüleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 70 yaşındaki oyuncunun kızıyla sohbet ettiği anlar, son halini de gözler önüne serdi.

ERSOY ULUBEY KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi Pusu, yalnızca Polat Alemdar karakteriyle değil, onun karşısına çıkan güçlü rakipleriyle de hafızalarda yer etti. Bu karakterlerden biri de Ümit Acar'ın canlandırdığı ve dizideki Memati Baş'ın baş düşmanlarından olan Ersoy Ulubey oldu. Dizide Polat Alemdar ve ekibinin karşısına çıkan Ersoy Ulubey, soğukkanlı tavırları, sert bakışları ve tehditkar konuşmalarıyla dikkat çekiyordu. Karakterin kendine özgü duruşunu başarıyla ekrana taşıyan Ümit Acar, oyunculuk performansıyla dizinin akılda kalan isimleri arasına girdi. Aradan yıllar geçmesine rağmen Acar, birçok izleyici tarafından hala Ersoy Ulubey karakteriyle hatırlanıyor.

KIZIYLA SOHBET ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Uzun yıllardır oyunculuk yapan Ümit Acar, bu kez bir dizi ya da film sahnesiyle değil, aile hayatından bir görüntüyle dikkat çekti. Oyuncunun kızı Doğa Acar, babasıyla sohbet ettiği anları hesabından yayınladı. Görüntülerde baba ve kızın günlük bir sohbet gerçekleştirdiği görüldü. Kurtlar Vadisi Pusu'da sert ve mesafeli bir karaktere hayat veren Acar'ın bu kez kızının yanında doğal haliyle kamera karşısına geçmesi, izleyicilerin alışık olduğu Ersoy Ulubey görüntüsünden oldukça farklıydı.

70 YAŞINDAKİ OYUNCUNUN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğa Acar'ın yayınladığı videoda en dikkat çeken ayrıntılardan biri de usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi oldu. 70 yaşındaki Ümit Acar'ın saçlarının ve sakalının beyazladığı görüldü.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
Haberler.com
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