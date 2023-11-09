İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen fenomen Şulemsi konuştu: Uğradığım rahatsızlığın hesabını hukuksal boyutta arayacağız

Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından güzellik merkezi sahibi ve fenomen Şulemsi de 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Gösterişli hayatı ve yayınladığı videolarla konuşulan fenomen, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla mal varlığı iddiasını yalanlayarak yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından lüks yaşamlarıyla dikkat çeken fenomenler de gündeme geldi. Güzellik merkezi sahibi olan ve aynı zamanda Dilan Polat'la yakınlığıyla bilenen fenomen Şulemsi'nin paylaşımları ve iddia edilen mal varlığı dikkat çekti. Onlarca villası, evi, iş yeri ve 1 helikopter ile yatı olduğu ileri sürülen fenomen, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaların hepsini yalanladı.

"HAKSIZ YERE UĞRADIĞIM RAHATSIZLIĞIN HESABINI HUKUKSAL BOYUTTA ARAYACAĞIZ"

"Şulemsi" olarak tanınan 26 yaşında Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk'ün gösterişli hayatlarının yanı sıra 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sahibi olduğu iddia edildi. Son model arabası ve gösterişli hayatıyla adından söz ettiren Şulemsi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada mal varlığı iddiasını yalanladı. Avukatının açıklamasını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlanan fenomen, "Atılan tweetler, gelen yorum ve mesajlarda dahil olmak üzere, haksız yere uğradığım maddi ve manevi rahatsızlığın hesabını hukuksal boyutta arayacağız . Sizleri seviyorum, selametle" dedi.

"MAL VARLIĞI HAKKINDA GERÇEK DIŞI, BÜYÜK RAKAMLAR DİLE GETİRİLİYOR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde müvekkil Şule Türk, eşi Yasin Türk ve temsilcisi olduğu Şulemsi Reklam Güzellik Merkezi LTD. ŞTİ. hakkında çıkan haberler, müvekkile, ailesine ve şirketine maddi ve manevi zarar vermektedir. Üzülerek takip etmekteyiz ki, müvekkilin kendisi, eşi ve şirketinin mal varlığı hakkında gerçek dışı, tahminin ötesine gitmeyen büyük rakamlar dile getirilmektedir. Müvekkilim Şule Türk'e ve eşi Yasin Türk'e ait olduğu iddia edilen mal varlığı ve kapsamı hakkındaki beyanlar gerçek dışı olup çeşitli yayın kuruluşları da bu iddialarını resmi bilgi ve belgelere dayandıramamıştır."

"HAKLARINDA BAŞLATILMIŞ VEYA DEVAM EDEN BİR SORUŞTURMA YOK"

"Müvekkil yıllardır sosyal medya fenomeni olup, son bir yıldır da güzellik merkezleri işleten basiretli bir tacirdir. Müvekkilim ve şirketi hakkında, mali, adli makamlarca başlatılmış veya devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyası da bulunmamaktadır. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından ve fenomenlerinden biri olan ve onlarca insana istihdam kaynağı olan müvekkil hakkındaki suç iddialarının tamamı asılsızdır. Müvekkil hakkında hiçbir araştırma yapılmadan yayınlanan bu haberler, resmi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan, tek yanlı yanıltıcı beyanlardan ibarettir. Bu haberlerin, Basın Meslek ilkeleri ve Basın Etiği kurallarını da ihlal ettiği açıktır."

"LİNÇ KAMPANYASI İLE MEVCUT SORUŞTURMAYA ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Son günlerde, kamuoyunu meşgul eden şahıslar ile müvekkil ve eşinin tek ortak noktası ikisinin de sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesine sahip olmaları ve güzellik merkezi işletmeleridir. Tüm güzellik merkezi işletmecisi fenomenlerin organize bir örgütmüş gibi yansıtılması Türk Ceza Kanunu'nun 20'nci maddesinde düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu linç kampanyası ile müvekkilin de mevcut soruşturmaya çekilmeye çalışılması, yargı mercilerinin meşgul edilmesi sonucundan başkaca bir şey doğurmayacaktır."

"HER TÜRLÜ YASAL YOLLARA BAŞVURMA HAKKIMIZ SAKLI"

"5187 sayılı Kanun'un 14. maddesi; Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâ1 edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde düzeltme yapılacağı, düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hakiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir" hükmünü amirdir. Müvekkil ve şirketine ilişkin dezenformasyon yaratmaya çalışan, asparagas haber yayan, yargı mercilerini ve kamuoyunu yanlış bilgilerle meşgul etmeye çalışan gazetecilik ciddiyeti ile bağdaşmayan ilgililere ve ilgili yayınlarda müvekkile ve ailesine karşı hakaret içerikli yorum yapan şahıslara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız saklı kalmak kaydıyla gerekli tüm mercilere başvuracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."