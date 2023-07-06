Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozlar verdi

Peş peşe iki doğum yapan başarılı oyuncu Fahriye Evcen tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Hamilelik kilolarını veren oyuncu, siyah bikinisinin üstüne örgü bir takım giyerek poz vermeyi tercih etti.

2016 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine girdikten sonra 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen, fazla kilolarını verdi. Yeni sezon öncesi tatile çıkan Evcen, siyah bikinisiyle poz verdi.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN ALEVLİ YORUM

Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti. Fazla kilolarından kurtulan Evcen, pozlarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit'ten alevli emoji yorumu da gecikmedi.

İşte Fahriye Evcen'in bikinili pozları...